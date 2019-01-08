林子偉拚開季25人名單　希望能夠更「鬆」一點

▲林子偉去年9月手感火燙。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／台北報導

旅美好手林子偉去年獲得更多在大聯盟出賽的機會，也敲出大聯盟生涯首轟，面對新賽季他認為第一要務是拚上開季25人名單，並且覺得心態方面需要加強，希望能夠更放鬆一點面對比賽，像是去年9月的心理狀態是最為理想的。

效力波士頓紅襪的林子偉，2018賽季在大聯盟登板37場，比前一年多了12場，上場機會依舊有限，但考量到紅襪的團隊戰力完整，不易爭取到表現機會，因此也能算是豐收的一個賽季。林子偉被問到本季最大的收穫時表示，「心態方面吧，調適心態相當重要，例如在9月份的時候面對比賽心情就比較放鬆，沒有想太多就是『比賽來了，那就上場打』，結果表現還不錯。」

林子偉在2018賽季開季初曾待在大聯盟，並且有連續3場雙安打的演出，不過隨後面對一小段低潮也被下放回小聯盟，季中過後再度被叫上大聯盟，並且在9月份有較多的表現機會，儘管鮮少有先發機會，但他9月手感火燙出賽17場比賽，單月繳出打擊率0.380，並且在9月22日敲出生涯首轟。

以守備見長的林子偉在2018賽季與2017賽季相比，防守端上身負代班守外野的責任，身為內、外野都能守的超級工具人，林子偉沒有特別想要守什麼位置，並表示只要有機會不管哪個位置他都能夠勝任。

▼林子偉的守備功夫相當了得。（圖／達志影像／美聯社）

