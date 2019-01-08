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ASICS推新一代機能跑鞋　提供跑者更舒適長跑體驗

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▲ASICS大中華區全新品牌代言人韓東君穿著功能再進化GEL-NIMBUS 21感受活力輕巧的奔跑體驗。（圖／品牌提供）

▲ASICS大中華區全新品牌代言人韓東君穿著功能再進化GEL-NIMBUS 21感受活力輕巧的奔跑體驗。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

專業運動品牌ASICS最具代表性長跑鞋款GEL-NIMBUS 系列精益求精再升級，全新GEL-NIMBUS 21系列搭載革新中底科技，為穿著者提供更卓越的舒適體驗，讓長跑跑者可以跑得更持久、更長遠。

為配合正常足型跑者需求，GEL-NIMBUS 21中底配備ASICS嶄新的FLYTEFOAM PROPEL 與FLYTEFOAM LYTE緩震科技，以確保良好回彈性和活力輕巧的奔跑體驗。
藉由改良科技為跑者帶來滿意的穿著體驗，如今已儼然成為舒適跑鞋的代名詞；最新GEL-NIMBUS 21在今年也再度帶來全新升級元素：

包覆合腳——GEL-NIMBUS 21提供更寬大的前腳掌空間。鞋款採用用緹花網布與鞋面立體印刷，不僅能夠適應跑者足部動態，且透氣並貼合腳型。

彈性緩震——GEL-NIMBUS 21中底搭載FLYTEFOAM PROPEL和FLYTEFOAM LYTE科技，帶來更優異的足部體驗。FLYTEFOAM FLYTEFOAM LYTE則造就了ASICS亞瑟士更為輕量的中底，並在此基礎上融合奈米纖維材質，進一步增強了中底耐久性。

強大吸震——鞋款於前腳掌及後足等承受高衝擊位置精準配備GEL亞瑟膠，減少對身體帶來的衝擊和負荷，同時確保在合適的位置為跑者提供卓越避震性能。

ASICS亞瑟士集團高級總經理暨運動跑鞋部門執行官Norio Takaoka表示：「GEL-NIMBUS一直是亞瑟士為緩衝需求的跑者打造的旗艦款長跑跑鞋。我們致力於設計一雙能幫助跑者跑得更遠、且舒適性卓越的鞋款，並不斷努力提高跑鞋的性能標準。GEL-NIMBUS已經有20年歷史，我們希望它能持續幫助跑者提升表現，實現目標。」

▲ASICS大中華區全新品牌代言人韓東君穿著功能再進化GEL-NIMBUS 21感受活力輕巧的奔跑體驗。（圖／品牌提供）

▲ASICS GEL-NIMBUS 21系列搭載革新中底科技，為穿著者提供更卓越的舒適體驗，讓長跑跑者可以跑得更持久。（圖／品牌提供）

關鍵字： ASICSGEL-NIMBUS 21
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