爆米花／台電徐昇暉先發磨經驗　蔡智榆開轟4打點保勝

▲台電蔡智榆。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

爆米花聯盟8日進行首場賽事，無關晉級兩隊仍戰得激烈，台電火力大放送以11比6擊敗桃園航空城，最後一場賽事將於9日對台北興富發。

台電打線前3局就發揮，林柱二壘安打後，黃彥賓保送，蕭帛庭內野安打帶1打點，蔡智榆二壘安打再添2分，2局上廖俊凱、林柱、陳偉志、蕭帛庭5安打連線追加2分，3局上利用3安打攻占滿壘，林柱選到保送添1分，4局上蔡智榆掃2分彈拉開比數，台電已經取得8比0領先。

台電派出18歲的年輕投手徐昇暉先發，前3局有效壓制航空城打線，僅被敲1支二壘安打，不過4局下遇亂流，投出觸身球保送後被短打內野安打，之後又投2保送退場，接替的劉智銚也沒能壓制失2分。

眼看航空城不斷逼近，台電派出老經驗的林冠翰登板壓制，投3.2局失2分拿下勝投，也獲得打線支援，添3分保險分。林柱、蕭帛庭及范孟傑都演出3安打猛打賞，蔡智榆全壘打，共貢獻4打點全隊最多。

台電教練鄭竣哲表示，這次爆米花聯盟讓年輕球員多上場機會，像李冠賢打擊表現不錯，是目前打得最好的打者，但跑壘、守備要再加強，徐昇暉場數不多，要增加實戰經驗，劉智銚太想拚直的，動作有點跑掉，18歲捕手林軒逸先發蹲了3場，但因為還年輕所以讓他指定打擊的機會較多，還有很多成長空間。

徐昇暉共3場先發機會，累計投14局，被13支安打，奪12K，失5分。本屆爆米花是高二以來首度重回先發，他坦言，「還能適應先發，但這場後面自己有點亂掉。」

▲台電徐昇暉。（圖／記者楊舒帆攝）