想和最強的合作　托洛威斯基樂見洋基簽下馬查多

▲托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）



記者林育正／綜合報導

新加入洋基的托洛威斯基（Troy Tulowitzki）預計將是2019年新球季的先發游擊手，而他表示來到洋基就是為了和最強的隊友並肩作戰，非常樂見簽下馬查多(Manny Machado)，與他共同鎮守三游防區。

「我會和洋基簽約就是為了和最頂尖的球員打球。如果馬查多也是其中的一員，那就真的太棒了。不論有什麼交易或是人員異動，我都會準備好上場。」他說。身為明星野手，托洛威斯基生涯美中不足便是因傷耽誤，「那都是過去的事了，我會在春訓前準備好。」

而洋基總管凱許曼(Brian Cashman)表示就算隊上有馬查多和托洛威斯基，等到葛雷格里斯（Didi Gregorius）歸隊，將由他擔任先發游擊手，而托洛威斯基也了解他的角色為應急補強。「我希望葛雷格里斯能回到場上，他是很出色的球員，我對他相當尊敬。」

「看到我經歷的傷病史讓很多人覺得我不行了，但對我來說這是成長的養分，讓我更重視每次比賽的機會。我費盡千辛萬苦才得到這個機會，我想證明自己，這就是我生涯生存的模式，也反映我的個性。」談到加入洋基，托洛威斯基最崇拜的人無疑是「紐約隊長」基特(Derek Jeter)。

「他的表現穩固專業，不論場上場下都是位贏家，我對他非常景仰。他上了球場就是要帶回勝利，也真的如願以償，場下也把自己的事業打點得很好，讓我非常崇拜。」

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）