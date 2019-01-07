南湖高中男籃奪世中運選拔賽冠軍　4月代表台灣出征希臘

▲南湖高中男籃奪世界中學運動會選拔賽冠軍。（圖／南湖高中提供）

體育中心／綜合報導

臺北市立南湖高中男子籃球隊參加「2019年世界中學運動會」代表隊選拔，連退松山、光復、能仁等高中勁旅，再以74比57戰勝高苑工商奪得男子組冠軍，將代表臺灣4月出征希臘。

南湖高中雖沒有大量資源挹注，但在王顥宇教練傾全力指導，董家莒校長大力支持、大煜集團提供經費贊助、總監羅賓漢先生與後援會家長們與全校力挺，逐步打出屬於南湖的自信與奔放的球風，成為HBL的勁旅，自95學年度成軍以來連續7年叩關八強。在這次的選拔賽首場以70比57擊敗松山高中後在接連擊敗光復高中、能仁家商，冠亞軍爭奪賽更以74比57戰勝高苑工商，榮獲冠軍贏得出國比賽的資格。

賽後男籃王顥宇教練坦言：「今年球隊有遇到些許挫折，在最不被看好的狀況下，男籃能打出世界中學運動會選拔賽冠軍，真是不可思議…南湖男籃能繳出如此亮麗的成績單，是點點滴滴的努力累積而成的。」

世界中學生運動會是由國際學校體育總會（International Schoolsports Federation，ISF）主辦，針對15歲至17歲在校學生選手所舉辦的國際運動會。為了提昇青少年參加國際運動競賽競爭力，特選拔國內中學生優秀籃球運動代表隊。南湖高中將於4月12日至4月20日於希臘伊拉克里歐（Heraklion），代表台灣出戰世界中學生籃球錦標賽。

▲南湖高中主力許敬恩。（圖／南湖高中提供）