ABL／范瑋琪開唱、中場抽機票　夢想家第2個主場週8000人進場

▲寶島夢想家主場聲光特效。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

寶島夢想家今年賽季的第一個主場週2天就吸引超過破萬球迷進場，第二個主場週「范范」范瑋琪再次開唱，搭配「夢想齊飛」抽夢想家客場來回機票活動，兩天都吸引4000人左右的進場人數。

夢想家創隊的第一個賽季，就致力於經營主場，很快地就在ABL打響口碑，2018-19賽季除了將主場升級，還大肆補強找來田壘、李學林、陳世念助拳打出開季6連勝的戰績，在台灣掀起一陣炫風。

新賽季夢想家主場推出的20萬新台幣季票包廂，以及3萬新台幣場邊VIP季票座位區全數「秒殺」受鑿，去年12月出的主場開幕週，精心安排炫麗的燈光效果、寶島西施拉拉隊，以及力邀「范范」范瑋琪開唱，總計2天吸引11200人進場，票房加周邊商品總營收估計超過400萬新台幣。

▲寶島夢想家第一個主場週場外排隊進場盛況。（圖／寶島夢想家提供）

▲范瑋琪第2個主場週再次開唱。（圖／寶島夢想家提供）

▲夢想家中場「夢想齊飛」活動，范瑋琪與黃博煒抽出幸運球迷獲得夢想家客場來回機票。（圖／寶島夢想家提供）

1月5、6日的本賽季第2個主場週，范瑋琪再次開唱，且安排了「夢想集結、夢想齊飛」的活動，這兩天入場的球迷可以獲得夢想明信片與夢想紙飛機，球迷可寫下心中的夢想臥室希望在明信片上，高掛於現場陳設的集結夢想專區，而中場時邀請球迷將寫上願望的夢想紙飛機投入球場中，並由范瑋琪與特別來賓八仙塵爆生命鬥士黃博煒，兩天各抽出一名幸運球迷，獲得夢想家客場來回機票，一人中獎兩人同行。

這兩天夢想家票房雖然略幅下滑，但仍各有4000人左右進場的水準。夢想家領隊陳建州表示，夢想家主場的概念只不是安排每一場主場比賽在彰化體育館進行，而是要回饋彰化，因此安排許多公益以及球星互動等活動深造當地，讓彰化鄉親知道夢想家這球團不是負擔，並帶來希望。