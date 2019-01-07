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日職／長野久義加入廣島　讀賣巨人球迷憤怒

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▲長野久義。（圖／讀賣巨人粉絲團）

▲長野久義。（圖／讀賣巨人粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

巨人季後網羅廣島明星丸佳浩，傳廣島指名巨人招牌球星長野久義作為補償，7日下午長野久義發布聲明，巨人與廣島球團也證實此事，引起軒然大波。

廣島球團本部長鈴木清明表示，「看完名單判斷長野久義是最棒最好的球員，他的經驗也能幫助年輕球員。」而且他與廣島監督緒方孝市同為佐賀縣出身的球員，他的加入能凝聚士氣，帶領廣島拚央聯冠軍4連霸。

長野久義當初因為堅決要加盟讀賣巨人，曾放棄2次選秀，一般認為他職業生涯都不會離開巨人，甚至有友人透露只要他被指名就會宣告引退，不過最終消息出爐，確定將披上廣島戰袍。

長野久義透過球團發表聲明，「可以選擇到3連霸的廣島心存感謝，我會盡全力幫助球隊拿下勝利。在巨人期間隊友相助，球團也很照顧我，真的相當感謝，還有9年來支持我的巨人球們，大家一起經歷過許多艱難的時刻，感謝，期待與巨人隊對決的那一刻。」

對巨人而言，雖然獲得廣島球星丸佳浩對攻守都有利，但隨著主力投手內海哲也到西武獅，接著再有長野久義的離開，不免引起巨人球迷憤怒，巨人球員龜井善行都覺得兩位一起打拼的戰友離開感到寂寞。

讀賣巨人官方粉絲團貼出這項消息，立刻引起球迷反彈，不到4小時已經有上千個球迷都留下「泣」的符號，還有400位球迷按下「怒」，留言中也充滿對巨人球團不解與對長野離開一事不捨的言論。有球迷就怒言，「不屑一顧地對待對球團有功的球員，內海哲也和長野久地在新天地請努力，讓球團後悔，我不當巨人球迷了。」

關鍵字： 日職讀賣巨人長野久義廣島
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