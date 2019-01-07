曾拒絕太空人5年9000萬合約　前賽揚凱戈還想要更多錢

▲頂級左投凱戈目標簽下大合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前美聯賽揚獎得主凱戈（Dallas Keuchel）顯然早已決定在自由市場拚大約，據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）消息指出，太空人曾在2016年向他提出5年9000萬美元延長合約但遭到拒絕，等待新合約的凱戈目標一張5年長約，期望價碼至少9000萬美元。

羅森索爾報導中提到，凱戈當時拒絕太空人5年9000萬美元報價，主要原因是想在未來拚一張大合約，不想在未來懊悔當初急著簽約而錯失拚大約的機會，他在2016年取得第一年薪資仲裁資格，最後和太空人談定1年725萬美元避免薪資仲裁。

這位自由市場頂級左投早已針對未來有詳細的計劃，2017年幫助太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍後，他馬上聘請了知名經紀人波拉斯（Scott Boras）幫忙操盤，去年球季結束後再次拒絕太空人提出的合格報價，至今還在市場等待各隊簽約。

費城人自休賽季開始就一直與凱戈保持聯繫，但費城人不願提出5年合約，雙方沒有共識，而國民隊也曾經對凱戈展現強烈的興趣，但經過一番長考之後，不打算開出5年至6年合約網羅，儘管市場不如預期熱烈，但波拉斯堅持要幫客戶爭取一張最優渥的5年合約。

天使、釀酒人、遊騎兵和教士隊在過去幾週都持續與凱戈陣營聯繫，先前也有報導提到，勇士和藍鳥計畫加入這場爭奪戰，但消息來源真實度還有待觀察，目前可以確定的是，凱戈陣營抱持開放的態度，不排除拖到春訓才簽約。

▲凱戈在2015年奪得美聯賽揚獎。（圖／達志影像／美聯社）



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