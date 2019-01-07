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太陽布克傷退　黃蜂沃克與帕克合砍49分射日

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▲▼沃克（Kemba Walker）。（圖／達志影像／美聯社） 

▲黃蜂沃克。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

黃蜂7日出戰太陽，太陽布克（Devin Booker）此役因背部不適傷退，黃蜂沃克（Kemba Walker）則繳出29分、7籃板，他更於最後21秒命中關鍵跳投飆贏最後2分鐘獨砍7分的太陽老將克勞佛（Jamal Crawford），黃蜂老將帕克（Tony Parker ）板凳出發也挹注20分、6助攻表現，終場黃蜂也以119比113擊敗太陽。黃蜂終止2連敗，目前也以19勝20敗戰績排名東區第八。

上半場兩隊戰況膠著，太陽二年級生小將傑克森（Josh Jackson）拿下８分，狀元艾頓（Deandre Ayton）也有14分進帳，太陽因此取得3分領先。但第三節黃蜂先靠著威廉斯（Marvin Williams）拿下5分後將分差反超，赫南高梅茲（Willy Hernangomez）也單節攻下9分，黃蜂取得4分領先進入決勝節。

▲黃蜂沃克拿下29分。 

決勝節黃蜂先靠著帕克打出一波11比5攻勢，黃蜂也取得8分領先，但太陽小將傑克森（Josh Jackson）此時跳出連取6分，太陽也將分差追近至3分。

比賽最後2分鐘上演老將克勞佛（Jamal Crawford）與黃蜂沃克的相互飆分。沃克不斷切入站上罰球線取分，克勞佛則靠跳投追近比分，他單節獨拿7分，更於最後1分鐘更命中跳投將比賽扳平，但沃克於最後21秒切入後跳投命中，不但將分差拉開至3分，他更於比賽結束前不小心投進超大號三分球，黃蜂也增添額外的3分並以6分差擊敗太陽。

黃蜂沃克攻下29分、7籃板、1助攻，帕克也有20分、6助攻表現，赫南高梅繳出19分、9籃板、4助攻，威廉斯也有16分、7籃板。

太陽則以沃倫（TJ Warren）的23分、5籃板、5助攻為最佳，二年級生傑克森攻下22分、6籃板、4助攻，狀元艾頓則攻下19分、9籃板，布克因第二節背部感到不適，退場後就未再回歸，他此役只留下7分，9日對戰國王是否出賽仍成疑，這是他本季第二次因背部有不適狀況，他曾於11月因背傷僅拿下12分。

▼太陽布克背部再度出現傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽，布克（devin booker）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA黃蜂太陽沃克帕克克勞佛
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