中職／人氣王就是人氣王　彭政閔練習衣競標4萬6最高

▲中信公益回饋日，彭政閔。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟與6日在南港中信公益園區舉辦「中信公益回饋日」，周思齊、彭政閔、張志豪、王威晨、詹子賢等球星與球迷近距離互動，同時拿出自己的貼身小物展開競標拍賣，其中「恰恰」彭政閔的練習衣最後以4萬6千元台幣得標，為眾球星當中最高價！

率先競拍的是詹子賢，拿出參加雅加達亞運的中華隊28寸行李箱，最後得標價格為9000元，詹子賢隨後又拿出尚未上市的個人造型悠遊卡鑰匙圈，號稱是「棒球圈的蘇志燮」，最後是以5000元得標。

王威晨很有誠意地拿出連21場安打實戰球棒競拍，附上親筆簽名；以7000元得標，張志豪則拿出簽名的實戰袖套，以3500得標，同樣拿出實戰球棒的張志豪則是以8000元得標。

李振昌也拿出實戰球帽競拍，但本人未親臨現場，仍有球迷喊價競標，以5000元得標。

彭政閔壓軸登場，現場氣氛來到最高點，恰恰介紹練習衣不忘虧一下學弟詹子賢，「我這件球衣雖然沒有去過雅加達，但跟我征戰過台灣許多球場。」此話一出，引發全場哄堂大笑。

練習衣起標價3000元，球迷先後喊出6000、6600、8000、10000、13000元，隨即有球迷直上2萬，高喊23000元，另一球迷再喊出23230，向恰恰背號「23」致敬，原本喊出23000的球迷最後一口氣直接加碼到46000，順利得標，也上台與偶像合影留念。

彭政閔也拿出自己的造型鑰匙圈加碼競拍，最後也是喊到1萬元得標。連同高球一姐盧曉晴實戰球衣、手套得標的6000元，今天球星小物公益競拍合計標得9萬9500元。