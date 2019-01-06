ABL／阿提諾腳踝扭傷忍痛奮戰　夢想家主場80比86不敵新加坡

▲寶島夢想家主場不敵新加坡騰飛之獅。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

夢想家昨日辛苦擊敗印尼泗水騎士終結二連敗，6日主場續戰實力堅強的新加坡騰飛之獅，主力中鋒阿提諾（Will Artino）腳踝扭傷退場，簡單治療回到場上帶動逆轉氣勢，可惜第四節開局熄火，終場80比86無法捍衛主場。

夢想家本季的首場比賽就是作客新加坡騰飛之獅，當時以77比73開啟6連勝，儘管陣中沒有混血外援，這支勁旅在場均準大三元的超級外援「X-Man」亞歷山大（Xavier Alexander）助拳之下實力依舊堅強拉出5連勝，不過最近兩場接連敗給香港東方、菲律賓火焰，此役不僅尋求復仇也要力求止敗。

夢想家昨日擊敗頑強的印尼泗水騎士終止2連敗，6日彰化體育館續戰強敵新加坡騰飛之獅。夢想家開局進攻無法突破，李學林、錢肯尼切入都挨了楊恩（Jerran Young）的火鍋封阻陷入困境，新加坡接連的傳球失誤，錢肯尼抄截帶動攻勢拉回15比19落後。次節夢想家進攻完全解放，團隊猛攻28分反倒2分超前。

易籃後，新加坡本土的得分主力黃漢斌撞傷膝蓋退場，但夢想家沒有把握機會遭反超，接著阿提諾（Will Artino）也在4分半鐘一條龍快攻隔人爆扣「三分打」落地扭傷腳踝令現場捏了把冷汗，所幸沒有大礙很快地回到場上，陳世念跟錢肯尼帶著這股氣勢，連續的兩波切入「三分打」、米勒（Malcom Miller）外線開砲，3節打完61比67緊追。

夢想家比賽後段體力不足的問題再次浮現，新加坡9比0攻勢展開第四節，首次拉開到15分的雙位數領先，夢想家展開反攻縮小到4分差，不過新加坡成功擺脫追擊，，菲爾茲（John Fields）倒數34秒致命勾射，終場夢想家80比86落敗。