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亞足賽／時尚雜誌麻豆、節目主持　日本大嫂團超氣質為愛相隨

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▲▼ 日本男足原口元氣妻子香屋真理子。（圖／@ruriko_haraguchi24 IG）

▲原口元氣妻子香屋真理子。（圖／@ruriko_haraguchi24 IG）

文／Sonny

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，除了賽場上球員的拼戰精神，場下的生活也很受到關注，其中嬌妻更是受矚目焦點，不讓南韓球員們的老婆，多是空姐或是女明星專美於前，日本的太太團們組成有許多都是超正的女明星以及模特兒。

▼大迫勇也妻子三輪麻未。（圖／@ asami_miwa IG）

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在世界盃中表現超搶眼的大迫勇也，期盼在本屆亞洲盃也能有十分亮眼的表現，而他的妻子三輪麻未是一位時尚雜誌模特兒，曾經拍過可口可樂、任天堂等大廠廣告以及海報女郎，身材超級纖瘦也讓許多女粉絲羨慕，非常支持大迫勇也的足球生涯，俄羅斯世界盃時還特別飛往當地，看完了所有日本隊的比賽。

另一位在世界盃一定會提到的優秀選手原口元氣，妻子香屋真理子原本是棒球節目的主持人，外表溫柔可人的香屋真理子年長原口元氣4歲，兩人交往近3年後結婚，常常在社群網站放閃，並PO出愛狗以及出遊照片，婚後第2年子香屋真理子放棄工作，和原口元氣一起到德國生活。

▼長友佑都妻子平愛梨。（圖／@ harikiri_tairi IG）

▲▼ 日本男足長友佑都妻子平愛梨（圖／@ harikiri_tairi IG）

長友佑都的妻子平愛梨是一名女演員，曾演出《20世紀少年》、《咒怨》等電影，兩人在2016年底結婚，婚後育有一子，IG上則是常常曬出和長友佑都的甜蜜合照，以及兒子的可愛照片。

目前效力西甲基達菲的柴崎岳，妻子真野惠里菜年長他2歲，曾經是早安家族成員，出演過日劇《逃避雖可恥但有用》、電影《與你的100次愛戀》等，2人交往一年多後，在2018年7月登記結婚，真野惠里菜放棄了演藝事業，到西班牙陪伴柴崎岳。

▼柴崎岳妻子真野惠里菜。（圖／@ erinamano_official IG）

▲▼ 日本男足柴崎岳妻子真野惠里菜。（圖／@ erinamano_official IG）

關鍵字： 亞足賽大嫂團
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