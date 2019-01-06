亞足賽／和空姐、女明星的姐弟戀　南韓球員高顏值大嫂團

▲ 金英權和妻子朴崔振。（圖／CFP）

文／Sonny

亞足聯亞洲盃5日正式點燃戰火，除了場上拚得激烈，球員場下的生活也很受到關注，球員的嬌妻也成為另類焦點，其中日本南韓球員們的老婆，多是空姐或是女明星，顏值之高及姣好身材，也讓球員常常在社群網站放閃。

身為國家隊的前隊長奇誠庸，目前效力於英超紐卡索聯，妻子是知名的女明星韓惠珍，兩人是對相差7歲的姐弟戀，在2013年結婚後，2015年生下一名可愛女兒，並一同定居在英國，奇誠庸非常保護愛女，都沒有讓正面照曝光，奇誠庸也常常在IG放上和妻子的合照。

▼ 奇誠庸和妻子韓惠珍。（圖／underhiswings2016 IG）

在世界盃瑞典一戰爆紅的門將趙賢祐，目前效力大邱FC，當時先是以好皮膚受到世界關注，被稱為美妝門將之後，更被發現今年28歲的他已經結婚，手臂上還刺上老婆李熙英的刺青， 趙賢祐2016年在自己出賽百場向李熙英求婚，兩人婚後育有一名女兒，李熙英比他年長3歲，目前是一名研究生。

目前效力中超廣州恆大的金英權，在2018年印尼雅加達亞運中表現亮眼，也被選進本屆亞洲盃正選名單中，和妻子朴崔振的故事也相當浪漫，朴崔振過去是一名空姐，2014年旅行途中金英權對朴崔振一見鐘情，猛烈追求下2人順利交往，2016年結婚後育有一女。

另外，雖然在本屆沒有入選名單的池東沅的妻子也很受到關注，妻子姜知恩是前K-pop女子團體Kara成員姜知英的姐姐，2人在2017年结婚，婚紗照還穿著南韓國家隊的球衣，展現一生對足球的喜愛。

▼趙賢祐和妻子李熙英。（圖／min_ttu7 IG）