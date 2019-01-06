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NFL／國聯外卡牛仔險勝海鷹　近24年季後賽第4勝

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▲2019NFL國聯外卡戰,達拉斯牛仔淘汰西雅圖海鷹,四分衛普里斯考特（Dak Prescott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NFL國聯外卡戰,達拉斯牛仔淘汰西雅圖海鷹。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽外卡戰於6日正式開打，國聯第4種子達拉斯牛仔，迎戰第5種子的西雅圖海鷹，此戰雙方攻防激烈互有領先，牛仔在第四節拿下2次關鍵達陣，終場就以24比22險勝海鷹闖進國聯分區戰。

主場作戰的牛仔首節以射門先馳得點，進入第二節海鷹兩次射門將比分反超前，在上半場結束之前，牛仔四分衛普里斯考特（Dak Prescott）與菜鳥外接手加魯普（Michael Gallup）完成11碼達陣，牛仔10比6領先進入中場休息。

下半場鮑德溫（Doug Baldwin）關鍵22碼腳尖觸地接球，完成一次四檔轉換，隨後海鷹四分衛威爾森（Russell Wilson）自己衝球達陣，加上戴維斯（Mike Davis）兩分轉換成功，海鷹再以14比10要回領先，但領先時間沒有太久，牛仔跑衛艾略特（Ezekiel Elliott)衝球達陣再度反超前。

▲2019NFL國聯外卡戰,達拉斯牛仔跑衛艾略特（Ezekiel Elliott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲達拉斯牛仔跑衛艾略特（Ezekiel Elliott）。（圖／達志影像／美聯社）

第四節牛仔把握了機會，普里斯考特不僅能傳也能跑，一次衝球16碼跑到海鷹達陣區前，最後憑己之力完成達陣，將領先優勢擴大到24比14，落後的海鷹依舊不放棄，雖然靠著達陣和2分轉換追到2分差距，但時間已經不夠完成逆轉，牛仔拿下睽違已久的國聯分區戰門票。

牛仔四分衛普里斯考特此戰33傳22中傳出226碼，平均傳球6.8碼，送出1次達陣和1次被抄截，以及1次被擒殺。外接手庫柏（Amari Cooper）7次接球拿下106碼，跑衛艾略特26次衝球跑出137碼，貢獻1次達陣。

牛仔隊在1995年奪得超級盃冠軍之後，這支有「美國隊」之稱的隊伍竟屢屢在季後賽「滑鐵盧」，這次擊敗海鷹是近24年來的季後賽第4勝，下一戰對手可能是紐奧良聖徒或是洛杉磯公羊，對戰組合必須看7日國聯外卡戰費城老鷹與芝加哥熊之間的戰果而定。

▲2019NFL國聯外卡戰,達拉斯牛仔四分衛普里斯考特（Dak Prescott）。（圖／達志影像／美聯社）

▲達拉斯牛仔四分衛普里斯考特（Dak Prescott）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： NFL國聯外卡海鷹牛仔
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