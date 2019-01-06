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混雙戰到最末點　費德勒、本西奇霍普曼盃2連霸

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▲費德勒(Roger Federer)和本西奇(Belinda Bencic)奪下2019霍普曼盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒(Roger Federer)和本西奇(Belinda Bencic)奪下2019霍普曼盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

瑞士與德國連續兩年在霍普曼杯決賽交手，在1比1平手下用混雙決勝負，兩隊一路廝殺到第三盤的最末點，費德勒(Roger Federer)和本西奇(Belinda Bencic)交手化解科柏(Angelique Kerber)和茲維列夫(Alexander Zverev)的2個賽末點連得2分獲得冠軍取得霍普曼杯2連霸。

霍普曼杯連續兩年在決賽上演相同戲碼，此戰費德勒先以6比4、6比2擊敗茲維列夫，隨後科柏以6比4、7比6(6)扳回一城。混雙的前兩盤呈現完全不同的結局，瑞士組合先以4比0拿下第一盤但在第二盤卻是以1比4輸掉，決勝的第三盤費德勒的發球局被破讓比賽進入「搶5」。

在Tie-break3比3平手時，茲維列夫直接將費德勒的發球回擊成一記漂亮的穿越球讓德國率先取得冠軍點，隨後費德勒一記漂亮的網前截擊將比分扳平，雙方同時取得冠軍點。最後一球雙方多拍來回，本西奇的截擊讓茲維列夫回球掛網，這是瑞士第4度在霍普曼盃奪冠，本西奇和費德勒成為首對能在霍普曼盃完成連霸的組合。

▼2019霍普曼盃決賽混雙比賽精華片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： 霍普曼盃費德勒本西奇瑞士
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