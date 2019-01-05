UBA／高師申訴「倒帶重打」體總判「回0.73秒重賽」　兩隊不能接受

▲高師大對決國體出現嚴重的爭議判決。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

關於昨日UBA高師大與國體「19.7秒倒帶重打」爭議判決，高師大的申訴結果在5日出爐，大專體總決定讓兩隊進行重賽，高師大的兩分依舊取消維持51比52落後，並回到0.73秒國體犯規高師大進行兩次罰球，這樣的裁決兩隊都不能接受。

昨日輔大中美堂進行的107學年度UBA公開男一級預賽最後階段，比賽倒數18.16秒莊博強托進兩分幫助高師大取得53比52，另一頭國體楊盛硯上籃未果並在爭搶籃板過程犯規凍結時間。

高師大剩下0.73秒又掌握罰球權，眼看勝利就要到手迎接八強門票，此時裁判做出爭議判決，在進行電視回放後裁定莊博強的2分進球為24秒違例，回到19.7秒重打，不僅扣掉這2分還因為違例把球權交給國體，高師大被迫採取犯規戰術以51比56輸球。賽後高師大教練徐耀輝也馬上申訴這次的判決。

大專體總技術委員在5日回應高師大的申訴，判定扣掉莊博強的兩分，回到0.73秒高師大51比52落後，國體陳維倫犯規、高師大李家耀執行兩罰，預計6日預賽全數結束後再度重賽。

這個結果令兩隊教練都相當不滿，雖然已經確定晉級八強，但高師大教練徐耀輝不能接受大專體總的決議，「我完全無法接受，根本再次規則引用錯誤。」並且打算再度提出申訴。

國體教練桑茂森也表示，明天重賽這0.73秒對於兩隊來說都沒有意義，「不論是高師兩罰俱中拿下勝利，還是兩罰不中我們贏球都沒意義。但兩罰一中就可能要打5分鐘的延長賽，如果在這過程中導致球員受傷又該怎麼辦。」