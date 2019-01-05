ABL／阿提諾找回火力　夢想家主場退印尼終止2連敗

▲阿提諾（Will Artino）找回火力貢獻24分、9籃板、5助攻，夢想家主場終止連敗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／彰化報導

開季6連勝之後2連敗的寶島夢想家，5日回到主場對抗剛更換2名外援的印尼泗水騎士，前面兩場熄火的阿提諾（Will Artino）找回手感攻下24分、9籃板、5助攻，加上米勒（Malcom Miller）關鍵時刻挺身而出，終場82比72在2019年首場賽事終止連敗。

夢想家開季6連勝之後遭遇麻煩，主力中鋒阿提諾踢館泰國莫諾吸血鬼腹瀉只打半場，聖誕節前作客衛冕軍菲律賓火焰也找不到手感，全隊投籃命中率僅34%。失去阿提諾的火力支援，夢想家以2連敗結束2018年。

夢想家回到主場彰化體育館5日的對手印尼泗水騎士，延續上季進攻不穩定的問題僅獲2勝6敗，近兩場連敗給菲律賓火焰、珠海戰狼，決定大刀闊斧更換2名外援。後衛赫林（Douglas Herring）是上季加拿大NBL倫敦閃電冠軍成員。

而現年34歲的7呎長人沃特金斯（Darryl Watkins）2007年NBA選秀會落選加盟沙加緬度國王，不過大部分時間都待在發展聯盟，2008年轉戰中國CBA天津榮鋼，2012年重返NBA加盟紐奧良黃蜂（現鵜鶘），不過隨即又展開海外生涯，曾經在法國聯賽連續兩年入選全明星。

開局夢想家還在尋找節奏，首節剩下三分鐘阿提諾籃下強攻、陳世念的三分彈才逐漸建立起優勢取得23比17領先，次節分數被追到剩下2分之時，又是阿提諾挺身而出，2節打完保有5分領先。

易籃後夢想家雖然以6比0攻勢開局，但不斷的失誤讓比分始終拉不開。決勝節戰況持續膠著，心臟最大顆的米勒倒數2分半挺身而出連砍5分將分差穩在雙位數，最終就以82比72結束2連敗。