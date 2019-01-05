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道奇退出哈波爭奪戰！　國民願給10年破3億肥約領先

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▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳國民在哈波爭奪戰重回領先位置。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰發展越來越熱，就在傳出國民捧出3億美元以上天價合約之後，在這場爭奪戰位居領先位置，而原本有意網羅的道奇隊因表明無法提出10年長約，退出了這場搶人大戰。

據《NBC LA》報導，自從休賽季開始道奇一直對哈波很感興趣，但相對於費城人、白襪和國民3支球隊，道奇有豪華稅的考量壓力，表明不會給哈波一張10年長約，傾向簽5年合約，報價與經紀人波拉斯（Scott Boras）的預期有落差，道奇也確定在這場爭奪戰中失去競爭力。

去年季後國民試圖留下哈波，端出10年3億美元合約遭到拒絕，聖誕節雙方重啟談話，願意給出一張超過3億美元的超級大約，而強力競爭者費城人和白襪也表態願意開出10年長約，但國民二度報價展現網羅誠意，似乎也打動哈波陣營的心，被認為暫居領先地位。

即便哈波是目前自由市場最火熱的話題，但據報導指出，目前哈波陣營尚未有任何簽約動作，還在聆聽各隊的報價，預計等待馬查多簽約之後，才會有所動作，不排除會拖到2月底才簽約。

26歲的哈波在2012年站穩大聯盟，至今7年生涯6度入選全明星，獲選為2012年國聯新人王、2015年國聯MVP與銀棒獎，生涯打擊三圍.279/.388/.512，上季打擊三圍是.249/.393/.496，轟出34發全壘打，其中130保送及100分打點都是生涯新高。

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇不願開長約，退出哈波爭奪戰。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 道奇國民哈波
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