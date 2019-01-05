詹皇還不回來？　尼克多點開花成功踢館湖人

▲英格雷與麥基合力攻下39分也無法幫助湖人贏球。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

紐約尼克5日作客洛杉磯湖人，湖人除了一哥「詹皇」詹姆斯（LeBorn James）缺陣外，得分主力庫茲馬（Kyle Kuzma）同樣因傷無法出戰。儘管尼克全場只有37.4％的命中率，但在控制失誤方面做得很好，外加7人得分上雙，終場就以119比112擊敗湖人，沒有詹皇坐陣的湖人吞下近5戰的第4敗。

▲小哈德威攻下全場最多的22分。（圖／CFP）



開賽1分多鐘尼克小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、馮萊（Noah Vonleh）接連投進三分外線，湖人「球哥」博爾（Lonzo Ball）也回敬一發三分彈，首節湖人出現較多失誤讓小哈德威單節得到11分外加中鋒坎特（Enes Kanter）也拿到6分的情況下，首節尼克以39比25領先湖人。

▲尼克穆迪耶單節轟下14分。（圖／CFP）



第二節湖人開始往禁區進攻，錢德勒（Tyson Chandler）、畢斯利（Michael Beasley）在內線取分，尼克則是在菜鳥納克斯（Kevin Knox）的得分主導下維持領先差距，不過湖人英格雷（Brandon Ingram）跳出來搶分並在半場終了前成功上籃拿到兩分，半場結束湖人將比分追進至59比63。

易籃再戰，上半場沒有得分的尼克後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）單節狂砍14分，不過湖人也展開追分模式，射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）、中鋒麥基（JaVale McGee）裡應外合單節硬是比尼克多得10分，第三節終了湖人反倒以92比86領先。

▲尼克坎特板凳出擊攻下16分、15籃板。（圖／CFP）



末節雙方形成肉搏戰不斷互換領先，不過尼克隊不斷透過擋拆往禁區進攻，也斬獲較多罰球要回領先，終場前1分13秒博爾把握三分空擋投進三分外線，不過隨後坎特接連在禁區拿到4分提前宣告湖人死刑，終場尼克以119比112擊敗湖人。