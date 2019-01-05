運動雲

> >

詹皇還不回來？　尼克多點開花成功踢館湖人

ETtoday運動雲

▲▼尼克湖人之戰。（圖／CFP）

▲英格雷與麥基合力攻下39分也無法幫助湖人贏球。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

紐約尼克5日作客洛杉磯湖人，湖人除了一哥「詹皇」詹姆斯（LeBorn James）缺陣外，得分主力庫茲馬（Kyle Kuzma）同樣因傷無法出戰。儘管尼克全場只有37.4％的命中率，但在控制失誤方面做得很好，外加7人得分上雙，終場就以119比112擊敗湖人，沒有詹皇坐陣的湖人吞下近5戰的第4敗。

▲▼小哈德威。（圖／CFP）

▲小哈德威攻下全場最多的22分。（圖／CFP）

開賽1分多鐘尼克小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、馮萊（Noah Vonleh）接連投進三分外線，湖人「球哥」博爾（Lonzo Ball）也回敬一發三分彈，首節湖人出現較多失誤讓小哈德威單節得到11分外加中鋒坎特（Enes Kanter）也拿到6分的情況下，首節尼克以39比25領先湖人。

▲▼尼克湖人之戰。（圖／CFP）

▲尼克穆迪耶單節轟下14分。（圖／CFP）

第二節湖人開始往禁區進攻，錢德勒（Tyson Chandler）、畢斯利（Michael Beasley）在內線取分，尼克則是在菜鳥納克斯（Kevin Knox）的得分主導下維持領先差距，不過湖人英格雷（Brandon Ingram）跳出來搶分並在半場終了前成功上籃拿到兩分，半場結束湖人將比分追進至59比63。

易籃再戰，上半場沒有得分的尼克後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）單節狂砍14分，不過湖人也展開追分模式，射手波普（Kentavious Caldwell-Pope）、中鋒麥基（JaVale McGee）裡應外合單節硬是比尼克多得10分，第三節終了湖人反倒以92比86領先。

▲▼尼克湖人之戰。（圖／CFP）

▲尼克坎特板凳出擊攻下16分、15籃板。（圖／CFP）

末節雙方形成肉搏戰不斷互換領先，不過尼克隊不斷透過擋拆往禁區進攻，也斬獲較多罰球要回領先，終場前1分13秒博爾把握三分空擋投進三分外線，不過隨後坎特接連在禁區拿到4分提前宣告湖人死刑，終場尼克以119比112擊敗湖人。

關鍵字： NBA湖人尼克LeBron James詹姆斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

熱門新聞

水手帶鈴木一朗到日本開幕　如果7安打就續留大聯盟

中職／3年前今天風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留抉擇

韓國瑜效應！崇越隼鷹要搬到高雄　高市要有城市隊了

中職／劉芙豪赴美巧遇風神　難忘當年汗水流不停

UBA／離譜吹判！最後19.7秒竟然能重打？　高師大贏球變輸球

陳偉殷新背號曝光！深夜IG貼照「不說一句話」　球迷神解

讀者回應

﻿

最新新聞

1密爾瓦基慘案　林書豪發文勉勵自己

2健康首目標　蘇智傑期許打滿整季

3謝淑薇止步奧克蘭女網賽4強

4巨人前段棒次　陽岱鋼加入升火

5稻葉：日本12強賽爭金　警戒台灣

熱門新聞

1鈴木一朗日本開幕　7安打續留

23年前風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留

3高市要有城市隊了　崇越要搬到高雄　

4劉芙豪赴美遇風神　難忘汗水不停

5裁判讓比賽重打？高師勝利被搞掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366