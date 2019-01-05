無緣破老大在TD Garden的紀錄　諾威斯基：我再打一年吧　

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

獨行俠諾威斯基(Dirk Nowitzki)在今(5)日作客塞爾提克主場「TD Garden」，這也是本季獨行俠唯一一次到這個球場作戰，他在賽前僅差2分就能打破布萊恩(Kobe Bryant)在這座球場所保持的西區球員得分紀錄，但諾威斯基整場10投0中一分未得沒能打破紀錄，他在賽後開玩笑的表示自己可能再打一年。

這是諾威斯基生涯第18次造訪塞爾提克主場，雖然他還未宣布何時退休，但大多數人都覺得這很有可能是最後一次，因此他一上場就受到熱烈歡迎。第四節最後2分24秒替補登場後，每次出手都受到球迷歡呼支持，可惜最後都沒有命中，讓「德佬」在賽後說，「我感覺非常地悅耳，這代表我不只受到主場球迷的歡迎，客場球迷也很欣賞我20年來所做的事，我很感謝波士頓的球迷；也很失望我一球都沒進，儘管我有很多不錯的機會。」

▲全場球迷都期盼諾威斯基得分。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

對於自己沒能破紀錄諾威斯基表示，「那我必須要多打一年才行，其實真的很難不去想要不要離開，我想繼續留在比賽裡競爭，但對於現在的我來說需要付出很多，按摩、訓練、治療等等，我仍想繼續打球，但是我會先享受這幾個月的時光，然後我們再看看。」

塞爾提克總教練史蒂文生(Brad Stevens)賽後表示，「我這輩子有兩次替對手加油的時候，一次是皮爾斯(Paul Pierce)，另一次就是諾威斯基，最後他出手的時候我就像全場球迷一樣希望他投進。」海沃德(Gordon Hayward)也提到這場比賽讓他想到自己效力爵士時面對布萊恩職業生涯的最後一場，「Dirk在球場上完成許多成就，現在看到他還在打球我覺得很開心，他是一位優秀的球員。」

▲湖人布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）