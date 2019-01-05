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塞爾提克主場痛宰獨行俠21分　球迷替諾威斯基歡呼

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▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)受到客場球迷歡呼。（圖／達志影像／美聯社）

 記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克在主場以114比93擊敗獨行俠，獨行俠老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)全場10次出手全部落空，但他在上場以及投籃時都受到塞爾提克球迷熱烈的歡呼，在第四節甚至響起「我們要德佬（We Want Dirk）。」的歡呼聲，連總教練史蒂文生(Brad Stevens)都說上次得到這樣的歡呼聲是皮爾斯(Paul Pierce)。

厄文(Kyrie Irving)此役因傷掛免戰牌，坦圖(Jayson Tatum)、史馬特(Marcus Smart)以及布朗(Jaylen Brown)合力攻下塞爾提克的前17分一下就將比分擴大到兩位數差距，獨行俠一波猛攻並靠著巴瑞亞的罰球一度將分差追近到3分，但綠衫軍新秀沃納梅克(Brad Wanamaker)在首節終了前飆進三分球，讓綠衫軍仍以11分領先進入次節。

▲沃納梅克飆進三分。

第二節4分40秒史馬特的三分命中後綠衫軍將比數拉開到17分，但卻在接下來4分鐘陷入得分荒，獨行俠打出12比0的攻勢，坦圖投進三分球讓塞爾提克再次得分，上半場終了前唐西奇(Luka Doncic)在史馬特面前投進超高難度的壓哨三分，讓獨行俠僅帶著7分落後進入下半場。

▲唐西奇三分球。

第三節開始1分多鐘唐西奇飆進三分球將分差縮小到1分，不過霍佛德(Al Horford)以及坦圖聯手又將分差拉開到雙位數，第四節初在獨行俠替補得分效率不彰下，塞爾提克將分差拉開到20分以上，即使先發球員回歸也無法止血，最後2分24秒雙方由替補球員完成比賽，塞爾提克送獨行俠客場的第17敗。

布朗攻下全隊最高21分，海沃德(Gordon Hayward)維持好狀態繳出16分11籃板8助攻，坦圖則有18分。獨行俠方面巴恩斯(Harrison Barnes)20分，唐西奇19分9籃板，在客場吞敗後成為聯盟客場戰績最差的隊伍。

▼諾威斯基受全場球迷歡迎，(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

關鍵字： NBA塞爾提克獨行俠諾威斯基
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