塞爾提克主場痛宰獨行俠21分　球迷替諾威斯基歡呼

▲諾威斯基(Dirk Nowitzki)受到客場球迷歡呼。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克在主場以114比93擊敗獨行俠,獨行俠老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)全場10次出手全部落空,但他在上場以及投籃時都受到塞爾提克球迷熱烈的歡呼,在第四節甚至響起「我們要德佬(We Want Dirk)。」的歡呼聲,連總教練史蒂文生(Brad Stevens)都說上次得到這樣的歡呼聲是皮爾斯(Paul Pierce)。

厄文(Kyrie Irving)此役因傷掛免戰牌,坦圖(Jayson Tatum)、史馬特(Marcus Smart)以及布朗(Jaylen Brown)合力攻下塞爾提克的前17分一下就將比分擴大到兩位數差距,獨行俠一波猛攻並靠著巴瑞亞的罰球一度將分差追近到3分,但綠衫軍新秀沃納梅克(Brad Wanamaker)在首節終了前飆進三分球,讓綠衫軍仍以11分領先進入次節。

Brad Wanamaker drains his second consecutive trey to end the first Q! pic.twitter.com/P4rC9s5CAL

▲沃納梅克飆進三分。

第二節4分40秒史馬特的三分命中後綠衫軍將比數拉開到17分,但卻在接下來4分鐘陷入得分荒,獨行俠打出12比0的攻勢,坦圖投進三分球讓塞爾提克再次得分,上半場終了前唐西奇(Luka Doncic)在史馬特面前投進超高難度的壓哨三分,讓獨行俠僅帶著7分落後進入下半場。

Here's another couple looks... How'd he get this one to go?? pic.twitter.com/zboZNvrb3o