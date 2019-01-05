全明星票選西區前場第2　唐西奇：我是世界最幸福的人

▲唐西奇認為自己明星賽得西區前場第2高票很幸福。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

NBA全明星賽第一階段票選結果出爐，身為聯盟第一人的詹姆斯(LeBron James)不出意外成為得票最高球員，不過最讓人驚奇的就是獨行俠超級新人唐西奇(Luka Doncic)，他在西區前場球員票數排第2僅次「詹皇」，整個西區得票數排第4。對於自己的票數「歐洲小天王」非常驚訝，但也表示自己是世界上最幸福的人。

唐西奇在第一階段得到將近68萬票，是西區前場球員第2高票，總票數則排在西區第4，僅低於詹姆斯、柯瑞(Stephen Curry)以及羅斯(Derrick Rose)，甚至比杜蘭特(Kevin Durant)的66萬票以及戴維斯(Anthony Davis)的60萬票還要高出不少，可見這名年僅19歲的斯洛維尼亞天才已經打破外界對他的刻板印象以及質疑，用實力征服許多球迷。

對於自己得到大量的選票，唐西奇也感到驚訝但卻非常高興，「我看到這份名單感到非常驚訝，這真的太棒了，這時候的我是全世界最幸福的人。我認為每個人都會想打NBA，我小時候夢想就是在NBA打球，而現在的我居然還有機會參加全明星賽，這就像是一場夢。」

作為獨行俠新一代核心，唐西奇打出了不像新人的球風，他有著像老將般能獨自創造投籃能力，也有多變的步伐還有像哈登那樣後撤步能力，又能傳球組織全隊，這也讓他在進入聯盟不久就掀起一陣旋風。本季至今，唐西奇場均可貢獻19.5分，6.6籃板，5助攻，目前獨行俠在他帶領下戰績為18勝19敗，排在西區第10。

▲ 唐西奇。（圖／CFP）