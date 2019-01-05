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歐拉迪波打板三分絕殺公牛　溜馬強拉6連勝

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▲▼歐拉迪波(Victor Oladipo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐拉迪波(Victor Oladipo)投進絕殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

今(5)日公牛交手溜馬之戰，公牛靠著拉文(Zach LaVine)的三分球將比賽帶入延長賽，但歐拉迪波(Victor Oladipo)攻下全場最高36分包含延長賽最後1.2秒的三分球絕殺，讓溜馬以119比116於客場帶走勝利拿下近期的6連勝。

拉文在首節在切入、三分外線以及中距離跳投都有發揮之下攻下17分，並率領公牛最多領先到達15分，但在第三節初期歐拉迪波突然爆發連續攻下10分率隊反超，隨後雙方互有領先，第四節17.3秒拉文飆進三分球將比分追到剩2分差，但是波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)2罰僅中1，拉文在3.9秒再次投進三分球，雙方進入延長賽。

▲拉文追平三分。

延長賽55.6秒歐拉迪波先命中三分追平，溜馬透納(Myles Turner)以及公牛馬卡南(Lauri Markkanen)也各命中1顆三分，最後一波進攻歐拉迪波在弧頂命中一顆28呎的打板三分球，讓公牛只剩下0.3秒，拉文雖在接球後出手命中但時間已經到點。歐拉迪波賽後表示，「這實在太不可思議了，這是你夢想中的比賽之一，結果對我們是好的，我覺得太美妙了。」

▲歐拉迪波致勝三分。

這是公牛在將哈樂戴(Justin Holiday)交易出去後的首戰，鄧恩(Kris Dunn)扛起控衛責任傳出生涯新高的17次助攻，拉文也攻下31分，仍無法幫助球隊贏球，雖輸球但總教練柏伊蘭(Jim Boylen)對球隊的表現很滿意，「我們必須要每晚都打出這種表現，我們只需要變得更好，陣中有很多優秀的年輕人，我希望大家打得無私，一起打球與成長。」

▲拉文三分不算。

關鍵字： NBA溜馬歐拉迪波公牛
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