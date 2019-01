歐拉迪波打板三分絕殺公牛　溜馬強拉6連勝

▲歐拉迪波(Victor Oladipo)投進絕殺。(圖/達志影像/美聯社)

今(5)日公牛交手溜馬之戰,公牛靠著拉文(Zach LaVine)的三分球將比賽帶入延長賽,但歐拉迪波(Victor Oladipo)攻下全場最高36分包含延長賽最後1.2秒的三分球絕殺,讓溜馬以119比116於客場帶走勝利拿下近期的6連勝。

拉文在首節在切入、三分外線以及中距離跳投都有發揮之下攻下17分,並率領公牛最多領先到達15分,但在第三節初期歐拉迪波突然爆發連續攻下10分率隊反超,隨後雙方互有領先,第四節17.3秒拉文飆進三分球將比分追到剩2分差,但是波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)2罰僅中1,拉文在3.9秒再次投進三分球,雙方進入延長賽。

▲拉文追平三分。

延長賽55.6秒歐拉迪波先命中三分追平,溜馬透納(Myles Turner)以及公牛馬卡南(Lauri Markkanen)也各命中1顆三分,最後一波進攻歐拉迪波在弧頂命中一顆28呎的打板三分球,讓公牛只剩下0.3秒,拉文雖在接球後出手命中但時間已經到點。歐拉迪波賽後表示,「這實在太不可思議了,這是你夢想中的比賽之一,結果對我們是好的,我覺得太美妙了。」

▲歐拉迪波致勝三分。

這是公牛在將哈樂戴(Justin Holiday)交易出去後的首戰,鄧恩(Kris Dunn)扛起控衛責任傳出生涯新高的17次助攻,拉文也攻下31分,仍無法幫助球隊贏球,雖輸球但總教練柏伊蘭(Jim Boylen)對球隊的表現很滿意,「我們必須要每晚都打出這種表現,我們只需要變得更好,陣中有很多優秀的年輕人,我希望大家打得無私,一起打球與成長。」





