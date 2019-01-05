公鹿狂炸144分痛扁老鷹　林書豪高效拿12分　

▲字母哥僅用半場就痛擊老鷹。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

密爾瓦基公鹿5日主場迎戰老鷹，公鹿先發五虎早早得分上雙，並且一開賽就將比分拉開，並靠著多點開花拿下本季新高144分，終場以144分比112痛擊老鷹，拿下5連勝坐穩聯盟龍頭。效力老鷹的林書豪則是板凳出發拿到12分。

比賽一開始公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）用三分外線為比賽首開紀錄，儘管隨後老鷹也靠著戴德蒙（Dewayne Dedmon）在三分外線還以顏色，不過隨後公鹿立即展現聯盟龍頭的身手，藉著老鷹的失誤連連公鹿一波狂轟亂炸，首節打完公鹿以43比14取得29分超大幅領先。

第二節老鷹找回得分手感，靠著赫爾特（Kevin Huerter）連拿5分縮小差距，不過老鷹仍不斷發生失誤，再加上公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的強勢演出，讓比分始終無法拉近，不過此節最後2分鐘林書豪靠著罰球首開紀錄，他接續拿下6分，為老鷹半場板凳群中最佳球員，半場結束公鹿以76比43領先老鷹。

▲楊恩表現欠佳。（圖／達志影像／美聯社）



下半場戰局沒有大太的變化，儘管老鷹能夠得分但同時也擋不住公鹿的進攻，公鹿全場維持著將近40分的領先優勢，也因公鹿下一戰將背靠背面對強敵暴龍，因此陣中主力包括字母哥、密德爾頓（Khris Middleton）、羅培茲幾乎都沒有再上場。

林書豪今天板凳出發僅上場19分鐘，不過靠著6罰全中，拿下12分5助攻；老鷹菜鳥楊恩（Trae Young）先發上場近30分鐘，雖然繳出10分、10助攻「雙十」成績，不過投籃命中率僅有25％，場上正負值為負19。

▼林書豪高效送出12分。（圖／CFP）

