UBA／高師、政大、中州搶八強最後2席　中州處境最不妙

▲斑霸的傷勢，讓中州科大面臨淘汰危機。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

107學年度UBA男公開一級預賽各隊都剩下2場賽事，文化、輔大在4日搶下八強門票，剩下最後的2席將由高師大、政大與中州3校爭取，而主力中鋒斑霸膝傷未癒恐怕本階段無法登場的中州情況最不妙。

前3階段打完11場全勝的台師大、10勝的健行科大與9勝的義守大學率先晉級八強，最後一個階段進行了2場比賽，3日衛冕軍國體擊敗義守拿到第9勝，文化大學4日以54比53驚險擊敗台藝大之後取得第10勝歷經降級睽違4年重返八強，同時也淘汰台藝大。

輔仁大學在主場靠著當家中鋒曾祥鈞19分、21籃板的「準雙二十」帶領，終場87比66輕取北市大獲得第9勝。雖然八強剩餘的4個名額，排名最差的中州仍有機會取得9勝，但由於先前輸給輔大的關係無法拉下輔大，因此輔大也確定晉級。

截至4日，台師大13勝維持不敗金身，健行12勝1敗，同樣拿下10勝3敗的文化與國體，加上依然是9勝5敗的義守、輔大，八強席次已經確定5個席次，剩餘的2天賽程將由高師大、政大、中州爭取最後的2個席次。

▲最後關頭的爭議判決，高師大最終輸給國體。（圖／大專體總提供）

高師大4日面對國體在倒數19秒取得超前，不過最後1秒鐘，裁判突然判決高師大的超前分進球是24秒違例，不僅扣除分數還將時間倒回19.7秒重打。由於違例的關係重新開賽球權歸屬國體，高師大被迫採取犯規戰術凍結時間，最終51比56輸球仍以8勝5敗排名第7，無法提前取得八強門票。而政大在3日擊敗醒吾科大、4日67比48輕取萬能科大，目前8勝5敗與高師大戰績相同。

中州科大塞內加爾籍中鋒斑霸在這個學年度飽受膝傷困擾，上個階段出賽了3場，本階段首戰面對輔大勉強上場25分鐘僅貢獻2分、9籃板，球隊66比85慘輸，4日高掛免戰牌中州再被台師大以95比68痛宰。

中州目前7勝6敗排名第9，由於第一階段輸給高師大的關係，只要高師大再取一勝就能夠確保晉級，最有可能拉下的目標為先前擊敗過的政大。中州剩下的2個晉級途徑，自己1勝1敗、政大2連敗，或是自己2連勝、政大1勝1敗。不過斑霸的傷勢讓中州的晉級之路更難走。