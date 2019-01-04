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CBA／廣州作客新疆　陳盈駿、周儀翔同場得分掛雙蛋

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▲▼周儀翔。（圖／CFP）

▲周儀翔3日交手廣州先發上陣不過沒有攻下分數。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

CBA第28輪3日晚間廣州龍獅作客新疆，新疆靠著多點開花以及中鋒哈達迪（Hamed Haddadi）狂抓16個籃板，終場以100比89擊退廣州拿下主場13連勝。兩隊陣中的台灣球員陳盈駿、周儀翔本場得分同時掛蛋，這也是陳盈駿本季首度單場0分的比賽。

▲▼新疆阿不都沙拉木。（圖／CFP）

▲新疆本土一哥阿不都沙拉木拿下20分。（圖／CFP）

一開賽主場球隊新疆熱機較慢，被廣州打出一波7比0的攻勢，不過很快就穩住陣腳，並且靠著阿不都沙拉木以及小外援亞當斯（Darius Adams）的火力支援下，半場打完新疆取得6分領先。第三節廣州進攻當機單節只拿到13分，也陷入21分的落後，末節廣州西熱力江狂飆三分外線試圖追分，不過新疆李根跳了出來連續得分澆熄廣州反撲氣焰，為球隊收下比賽勝利。

▲▼廣州龍獅西熱力江。（圖／CFP）

▲廣州西熱力江攻下本季新高29分。（圖／CFP）

該場比賽是廣州本季首度前往新疆作戰，這也是廣州控衛西熱力江首次回到烏魯木齊獻技，雖然砍下個人本季新高29分，但是仍不敵新疆隊總共有5人得分上雙，包括阿不都沙拉木拿下20分、亞當斯攻下26分，大外援哈達迪則是高效率拿到12分外加全場最多的16籃板。

效力新疆的周儀翔本場先發上陣，不過僅上場7分鐘，總計3投0中沒有任何數據表現，僅留下1次犯規紀錄；同場交手的廣州陳盈駿則是板凳出發，也只有上場9分鐘，僅出手1次三分外線沒有得分，留下2次犯規以及2次失誤的紀錄。這是周儀翔今年賽季第7度得分掛蛋，而陳盈駿則是首度沒有得分紀錄。

▼陳盈駿本季首度得分掛蛋。（圖／CFP）

▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

關鍵字： CBA廣州陳盈駿新疆周儀翔旅外台將
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