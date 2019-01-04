公牛送哈樂戴至灰熊　換布魯克斯+謝爾登+2個次輪籤

▲哈樂戴(Justin Holiday)將被送至灰熊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

公牛本季狀況相當糟糕，除了戰績排在東區倒數第3之外，球員與新教練之間也出現矛盾，現在也決定與灰熊進行交易，據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)指出，芝加哥將會送出哈樂戴(Justin Holiday)，灰熊則會將把布魯克斯(MarShon Brooks)以及謝爾登(Wayne Selden)加上兩個次輪選秀籤送至公牛。

公牛本季至今僅取得10勝28敗，新任教頭柏伊蘭(Jim Boylen)上任後，球員對他相當不滿，本季也決定擺爛進入重建將啟動交易尋求未來好的選秀。據傳公牛將會把擁有外線火力的哈樂戴送至灰熊，而本季灰熊的防守相當強悍，場均失分僅102.3排聯盟第2，不過他們的得分卻相當糟糕，場均僅拿101.5分聯盟倒數第2，若哈樂戴的到來，勢必能為曼菲斯增強進攻火力。灰熊這次操作也似乎是要在今年夏天重新與哈樂戴簽約。

▲布魯克斯(MarShon Brooks)。（圖／達志影像／美聯社）



灰熊則會把布魯克斯以及謝爾登加上2019、2020年的次輪籤交易給公牛，這對芝加哥而言都是為了之後的布局，而他們這樣球員人數達16人，也要將隊內其中一人裁掉，據「沃神」指出公牛可能會放棄後衛佩恩(Cameron Payne)，隨後也將會繼續兜售中鋒羅培茲(Robin Lopez)以及小前鋒帕克(Jabari Parker)。

本賽季至今哈樂戴出賽38場，場均34.9分鐘能夠攻下11.6分，4.4籃板，2.2助攻。布魯克斯則出賽29場，能攻下6.6分，1.6籃板。謝爾登出賽32場，場均貢獻5.4分，1.3籃板。

▲謝爾登(Wayne Selden)。（圖／達志影像／美聯社）