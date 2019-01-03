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UBA／為「男密友」風波道歉　洪楷傑：交給司法，專注幫球隊搶八強

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▲▼ 政大，7號 田浩、3號 王詠誠、9號 謝文源、11號 洪楷傑、10號 陳郁仁。（圖／大專體總提供）

▲日前陷入場外風波的政大主力洪楷傑。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

陷入場外風波的洪楷傑在107學年度UBA男一級最後階段首戰傷癒復出，面對醒吾大學貢獻15分、6籃板、4抄截，幫助球隊以78比63拿下重要的一勝。賽後洪楷傑，也對此事發表聲明，表示很抱歉造成風波，事件已進入司法程序，目前只想為球隊付出挺進八強。

政大在大肆招兵買馬之下睽違16年重返UBA一級舞台，預賽前7場拉出6勝1敗高峰，不過在之後張鎮衙、洪愷傑受傷之後苦吞4連敗，最後階段開打前6勝5敗仍在為八強門票而努力。除了傷兵困擾，洪愷傑也在2日陷入場外風波，連帶地影響到教練陳子威。

拋開場外風波的影響，洪楷傑在3日泰山體育館傷癒復出，並且貢獻15分、6籃板、4抄截，陳郁仁則是轟下全場最高23分，外帶9籃板、5抄截，主控田浩挹注9分，幫助球隊78比63終止4連敗，而政大拿下第7勝之後接下來3場再拿兩勝才能確保八強。

賽後洪楷傑也針對場外風波發表聲明，「上階段因為受傷的關係無法上場，看到主場這麼多人進場支持卻無法為球隊盡一份心力很難過。關於那件事，目前已經進入司法程序，相信司法機關能夠盡快查明真相，未來個人事務會處理謹慎、謹慎交友，造成風波很抱歉，目前是球隊的關鍵期，一心只想幫學校衝進八強。」

台師大教頭陳子威。▲（圖／記者洪偵源攝）

▲陳子威。（圖／記者洪偵源攝）

「不管是我還是楷傑都因為這件是進入司法程序，因此細節無法在此多講，」政大教練陳子威說道，「如果學生有違反的校規還是司法，都會依照規定去處理，不管是學校還是系所做什麼懲處，學生都會去接受。至於學生管理的部分，未來球隊會在細節上做得更好，讓學生回歸學生運動。」

陳子威表示，這事件早在去年8月司法就開始調查，大家都面臨相當大的壓力，而洪楷傑在先前高雄面對義守的比賽腳踝嚴重扭傷導致缺席了將近一個月，接下來回歸球場，希望楷傑能夠在場上證明自己能夠為學校付出，不要被外務影響，一切靜待司法調查，而這件事已經很久了，期盼盡快落幕。

對於洪楷傑此役的表現，陳子威表示打球的部分沒問題，而傷勢多少有點影響，像是張鎮衙跟田浩也都必須帶傷上陣，本階段的4場比賽一定要把政大帶進八強。

關鍵字： 洪楷傑陳子威政大UBA
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