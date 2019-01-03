亞足賽／再為南韓隊拼冠離隊　孫興慜：對熱刺隊友感到抱歉

▲ 英超熱刺對上萊切斯特城，孫興慜一助攻一進球。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃開踢進入倒數階段，南韓隊要力拼59年後再奪冠軍，找回許多旅歐陣容，其中最受矚目的就是身價5000萬歐元的亞洲一哥孫興慜，效力英超熱刺的孫興慜13日踢完曼聯比賽後才會歸隊，對於將要暫時離隊，「我感到非常抱歉。」

南韓隊為了力拼隊史第三座亞洲盃冠軍而來，上次奪冠也已經是1956年及1960年，本次更是找回了奇誠庸、李青龍、李在城、黃喜灿、具滋哲，加上亞運表現傑出的黃義助、李鎔、黃仁範等球員，不過在1日熱身賽中，缺少大將孫興慜的情況下，由黃喜灿扛下孫興慜左路邊鋒位置，卻沒辦法有效突破，最後以0比0踢平沙烏地阿拉伯，7次射門更是0射正。

讓葡萄牙籍主帥本托再次低調表示，「南韓隊並非是奪冠的最大熱門。」不過南韓隊最受關注的孫興慜，近日在英超表現超火，近期出賽9場打進8進球，並送出3次助攻，從去年11月算起，出賽11場取得8個進球和6次助攻，等於平均124分鐘就能有一顆進球。

不過孫興慜在去年踢完亞運，為南韓拿下冠軍，並順利獲得免役資格之後，有7場沒有進球的狀況，狀態好不容易回穩急速攀升，卻又要暫時離開熱刺，「我真的感到很遺憾，對我的隊友、教練、球迷們感到抱歉，之前因亞運錯過了9月的賽事，這真的很艱難，甚至有些難過。」

孫興慜也說，「但為我的國家奮鬥也是非常重要的，因為我們已經59年未曾奪冠。」據南韓足協和熱刺在亞運的協議，孫興慜將缺席亞洲盃南韓小組賽的前兩場，分別對上吉爾吉斯和菲律賓，而16日對上大陸，孫興慜很可能會以替補身份登場，而在英超的賽事部分，則可能錯熱刺過三場比賽，包括富勒姆、沃特福德以及紐卡索聯。