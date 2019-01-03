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亞足賽／孫興慜領銜最貴11人陣容　4後衛全由日本球員包下

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▲▼ 孫興慜在對戰般尼茅夫 梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社）

▲孫興慜在對戰般尼茅夫梅開二度 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃開踢進入倒數階段，各隊球員們不止實力受關注，陣容和身價也是一大焦點，外媒日前也選出的亞洲盃最貴11人陣容，最貴的依舊是亞洲一哥孫興慜的5000萬歐元，以及效力英超布萊頓、伊朗阿里雷扎（ Alireza Jahanbakhsh）的1800萬歐元，日本就有7人入選。

▼ 伊朗阿里雷扎。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,▼ 伊朗阿里雷扎（ Alireza Jahanbakhsh）。（圖／達志影像／美聯社）

根據德媒《轉會市場》所選出亞洲盃最貴11人陣容，並排出442陣型，守門員澳洲隊瑞恩（Mathew David Ryan），（現效力英超布萊頓、身價800萬歐元）、後衛一字排開全是日本，長友佑都（現效力土超加拉塔沙雷、身價350萬歐元）、冨安健洋（效力比甲皇家聖特呂登、身價600萬歐元）、吉田麻也（英超南安普頓、700萬歐元），以及酒井宏樹（法甲馬賽、800萬歐元）。

▼ 中島翔哉。

▲▼ 中島翔哉。（圖／達志影像／美聯社）

中場則由孫興慜（英超熱刺、5000萬歐元）領銜，搭配日本中島翔哉（葡超波蒂莫嫩塞，1500萬歐元）、日本堂安律（荷甲羅寧根，750萬歐元）、伊朗阿里雷扎（英超布萊頓、1800萬歐元）。

前鋒則是日本武藤嘉紀（英超紐卡索聯，750萬歐元）、伊朗阿兹蒙（俄超喀山魯賓）

▼南野拓實。

▲日本男足南野拓實。（圖／達志影像／美聯社）

其他也有許多球員的身價不低於500萬歐元，包括南韓黃喜灿（德乙漢堡，750萬歐元）、奇誠庸（英超紐卡索聯，600萬歐元）、日本南野拓實（奧超班霸薩爾斯堡紅牛，500萬歐元）、朝鮮韓光成（義甲卡利亞里、500萬歐元）等。

▼澳洲瑞恩。

▲▼ 亞足賽,亞洲盃,守門員▼ 澳洲瑞恩（Mathew David Ryan）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 亞足賽亞洲盃南韓朝鮮日本阿聯
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