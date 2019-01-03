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UBA／健行石博恩「空接爆扣」準絕殺　高師大晉級再等等

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▲▼107學年度UBA，健行科大，1號 石博恩、6號 林冠均、22號 陳范柏彥。（圖／高中體總提供）

▲石博恩雙手爆扣，健行驚險擊敗高師大。（圖／高中體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

健行科大首節就取得12分領先，不過只差一勝就能晉級的高師大展現企圖心慢慢蠶食分差，到了倒數51秒縮小到1分差距，谷毛唯嘉大膽的把球往空中送，石博恩接獲傳球空中接力爆扣穩住局面，終場健行88比85驚險拿下第11勝。

107學年度UBA男一級公開賽，11連勝的台師大與10勝的健行科大、9勝的義守在最後階段之前率先晉級八強，8勝3敗的高師大則是只要再一勝就能夠拿下第4張門票。

雖然陷入傷兵困擾且首節就陷入12分落後，高師大仍展現拚盡緊咬比分，帶著4分落後進入決勝節，更是在最後51秒莊博強切入製造犯規兩罰俱中追到1分差距，不過健行在另一頭部署的戰術奏效，谷毛唯嘉切入過人後吸引協防，眼見籃下無人高吊給石博恩，完成這一技關鍵的空中接力灌籃拉開到3分差距。最後2.4秒莊博強外圍持球遭到包夾勉強出手未果，終場健行就以3分差距驚險延續5連勝。

林冠均拿下全隊最高的19分，外帶5籃板、7助攻、4抄截，石博恩則是17分、16籃板雙十演出，林俊吉16分進帳。高師大方面，羅振峰豪取22分、8籃板，李家耀16分進帳，楊台安14分、11籃板，莊博強挹注14分。

▲▼107學年度UBA，健行科大，1號 石博恩、6號 林冠均、22號 陳范柏彥。（圖／高中體總提供）

▲林冠均。（圖／高中體總提供）

「上半場我們拿下50分代表我們進攻沒問題，但是防守端卻讓場均71分的高師大拿了44分，我們給了他們太多的機會，尤其是進攻籃板方面，」健行科大教練劉孟竹談到石博恩關鍵的空中接力灌籃，「雖然空中接力是我們的戰術之一，但這一球只是單純的開後門，只是谷毛唯嘉看到籃下空了而且又是石博恩，就傳了這樣的一球。」

面對中鋒曹立中與前鋒劉本善十字韌帶撕裂傷、中鋒廖景泰軟骨受傷，3人開刀治療缺陣，12月初又增加後衛黃彥博右手骨折的傷兵困擾，高師大仍與健行抗衡到最後一刻，教練徐耀輝此役給予全員肯定，希望接下來3場能夠全數拿下並且晉級八強。

關鍵字： 健行科大石博恩谷毛唯嘉高師大
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