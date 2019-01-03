海沃德轉綠衫軍後最佳35分　垂直爆發力還未完全恢復

▲海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

海沃德(Gordon Hayward)在今(3)日面對灰狼之戰替補出場18投14中貢獻本季新高35分，他在賽後表示自己的橫向移動已經恢復到傷前水準但垂直爆發力則還沒有，海沃德有自信在今年四、五月的時候完全恢復到傷前水準。

海沃德本季場均得分與受傷前相比下滑了將近10分，在上一戰面對馬刺隊全場6投0中全場1分未得，是他繼2012年之後再一次於有出賽的比賽中一分未得。此戰在頭牌球星厄文(Kyrie Irving)因為眼睛傷勢缺戰下，海沃德大爆發，特別是在第三節單節8投7中攻下15分抵擋住灰狼唐斯(Karl-Anthony Towns)單節20分的反擊。

▲海沃德本季新高35分精彩片段。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

海沃德在賽後說，「在過去如果我投丟了第一顆投籃那麼那場比賽我可能就不會打得好，但我的隊友替我製造了空檔，是他們給了我信心。我相信自己橫移的腳步已經恢復到傷前的水準，垂直爆發力則還沒有，我不能因為這場比賽打得好就過於興奮，我現在腳踝還會痛，但我一直接受治療，我相信到了四、五月這樣的狀況會好很多。」

綠衫軍總教練史蒂文生(Brad Stevens)稱讚海沃德說，「他對自己在與馬刺之戰的表現非常失望，早上就看到他在訓練館了，你可以感覺到他非常想要打出好表現。」本季不斷遭遇傷兵的塞爾提克又在此戰傷了莫里斯(Marcus Morris)和史馬特(Marcus Smart)，史蒂文生表示莫里斯還要看明天檢查的結果，而史馬特看來則無大礙。

▼塞爾提克史馬特（Marcus Smart）。（圖／達志影像／美聯社）