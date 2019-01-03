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韓職單隊養3位洋將　幾可支付中職單隊本土球員年薪

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▲▼中華職棒季後賽第4戰統一獅對富邦悍將,富邦悍將落敗。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

韓國職棒10隊共30位洋將全部確定，30人總計年薪是2924萬美元，平均1人年薪是100萬美元，單一球隊每年光是洋將支出就約300萬美元，約是9300萬台幣，幾乎可以支付中職單一球隊一整年的本土球員薪水。

韓職10隊中以斗山熊的洋將年薪385萬美元最高，耐克森英雄的洋將190美元年薪最少，30位洋將中有14人年薪超過100萬美元。

依韓職洋將平均1人年薪100萬美元計算，一支球隊一年找3位洋將就要花300萬美元，不是中職球隊可以去競爭的。

中職2018年單一球隊本土球員月薪以富邦悍將898.2萬最多，再 是中信兄弟89.43萬、第3是桃猿812.5萬，最少是統一獅809.4萬。

韓職1年洋將的薪水支出平均是9300萬台幣，富邦悍將一年本土球員年薪約是1億778萬元，最少的統一獅本土球員年薪約是9712.2萬元，韓職一年找洋將的錢已快可以支付中職單一球隊本土球員年薪。

韓職今年最高薪洋將是起亞虎諾西（Hector Noesi）年薪200萬美元，耐克森英雄羅傑斯（Esmil Rogers）、三星獅拉夫（Darin Ruf）都是年薪150萬美元並列第2，耐克森英雄洋投傑奇（Eric Jokisch）、洋砲洋砲山德斯（Jerry Sands）及SK飛龍羅麥克（Jamie Romak）年薪50萬美元最少。

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