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中職／統一獅「萊夯肉」　 明日中午開放線上報名

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▲統一獅隊有你真好同樂會「萊夯肉」。（圖／統一球團提供）
▲統一獅有你真好同樂會萊夯肉。（圖／統一球團提供）  

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊長期回饋所有球迷朋友的支持，每年2月固定舉辦有你真好球迷同樂會已是所有球迷最期待的球隊定番活動之一，過去曾經舉辦紅白對抗運動會、萊路跑、萊辦桌等多種方式和球迷玩在一起。

2019年統一獅有你真好同樂會將推出「萊夯肉」活動，將在2019年2月16日台南棒球場戶外廣場熱鬧展開，迎接30週年盛會，本次「萊夯肉」將邀請教練團、選手及Uni Girls女孩一起參與，到每一組和球迷一起夯肉、聊天、互動，除了夯肉外，舞台活動也將規劃「新人舞蹈秀」、「獅王好聲音」、「勁爆遊戲挑戰」等，2月16日讓獅子軍陪伴球迷歡度快樂假期。

2019年「萊夯肉」有你真好同樂會活動，將於1月3日中午12點於統一獅官方網站購物商城開放球迷預購，每席座位950元，提供所有夯肉食材，每10人一組，每組都會有教練或想選手或Ｕni Gilrs女孩，活動現場公開抽籤入座，球迷桌次將依繳費完成訂單時間優先順序，越早完成繳費，座位桌次越靠近舞台（正確桌次，將在全數報名完畢後公布），本次活動因配合每桌次均有至少1位教練或選手或Uni Girls，採限額開放，名額有限千萬別錯過。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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