中職／唐肇廷首次個人球迷會　黃恩賜驚喜現身掀高潮



▲統一獅隊唐肇廷舉辦首次個人球迷會。（圖／帕菲克經紀公司）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊外野手唐肇廷29日舉行個人形象週邊發表暨球迷會，活動邀請常富寧主播以及演員白家綺擔任活動的特別來賓，形象發表以音樂劇的形式來呈現，唐肇廷大展歌喉，將現場球迷帶入情境中。

有趣的是最後一首歌，是在大學時期與統一獅隊友黃恩賜及幾位球員一同創作的歌曲，展現出創作才子的一面，在演技上也深獲演員出身的白家綺好評，稱讚他領悟力非常好。

訪談中唐肇廷表示最印象深刻的比賽，是再見安打以及初登板，另外球迷問到職業生涯中受過最嚴重的傷，唐肇廷表示是手肘，當時檢查發現關節肌整個都沾黏了，甚至需要動手術切除滑囊，當時復原時間長達半年以上，不過慶幸的是最後有趕上開季。

另外，唐肇廷也提到今年球季結束後立馬自費到美國進行受訓，會這麼快去美國是因為希望能早點去學習，會選擇去美國是因為與台灣不同的是美國以科學化數據化為依據，讓他更了解自己，唐肇廷表示，將明年當作最後一年在打，能做的就是把所有都準備好，他也希望明年是能夠成為生涯年。

活動下半場由唐肇廷及白家綺組成一隊與常富寧進行對抗，而活動進行到一半，剛好路過附近的黃恩賜更是突然現身場內幫唐肇廷站台，並與大家一同同樂，把場面炒到最高潮，最後也從優勝的隊伍抽出一位幸運的球迷贈送這次新品牌的T恤，並且與白家綺一同做公益，贈送現場所有球迷一份白家綺的公益桌曆。

最後，唐肇廷也表示期望未來的球迷會能夠以這場活動為標準去做更多的創新。未來也將以此品牌推出其他的週邊商品，例如小面紙盒等，希望打破以往大家對於球員的週邊總是圍繞在衣服帽子等與球場有關的商品，而是創造出屬於自己風格的品牌概念。