爆料想回韓職被三星獅拒絕　吳昇桓：無家可歸

▲▼吳昇桓。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

大聯盟科羅拉多洛磯隊韓籍投手吳昇桓，去年2月本要加盟遊騎兵，但因體檢未過，遊騎兵放棄簽約，吳昇桓接受韓國媒體透露，當時曾想放棄美職，回韓職發展，但被母隊三星獅拒絕。

吳昇桓2014年轉戰日職，加入阪神虎兩年，之後成功挑戰美職效力紅雀隊，2017年年底合約到期成為自由球員，2018年2月與遊騎兵達成簽約協議，1年約、年薪275萬美元，附帶第2年選擇權，兩年總額725萬美元。

由於體檢時核磁共振（MRI）發現手有狀況，沒有通過體檢，遊騎兵放棄吳昇桓。吳昇桓在2月底與藍鳥達成共識，簽訂1年200萬美元合約，之後體檢過關加盟，在3月拿到工作簽證。

吳昇桓在7月底被交易到洛磯隊，幫助球隊成功打進季後賽，今年球季結束。由於他是簽1+1年合約，出賽場數超過標準，吳昇桓有選擇權，最後決定續約。

他接受韓媒《SPORTS東亞》專訪時表示，去年2月初遊騎兵體檢未過時，心生返韓發展想法，透過經紀人聯絡三星獅，表達想回韓職，但被三星獅拒絕，對自己而言，有一種無家可歸的感覺，如果當時三星獅同意了，就會結束大聯盟。

吳昇桓表示，在日本及美國打拚之後，想要趁自己有實力時，把所學及經驗傳授給三星獅的球員，在還可以投球比賽時，在韓職被敲安打或開轟，韓職才會進步，協助三星獅重建，而不是引退之後投幾幾場比賽。

一直有回韓職打球的意念，他在去年10月回韓國時表示，「在日本及美國五年我感到有點疲憊，我想回韓職投球，但我仍然有能力幫助球隊，不過我不能自己做決定，我還要跟我的經紀人討論。」