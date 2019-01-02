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中日會長盃／體驗腳底按摩　日本小胖「喊痛也喊爽」

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▲中日會長盃，東東京球員體驗腳底按摩。（圖／李淑芳提供）

▲中日會長盃，東東京球員體驗腳底按摩。（圖／李淑芳提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

中日會長盃舉辦多年，台灣與日本球隊以球會友，日本隊來台跨年，順便體驗按摩，讓球員忍不住喊「痛」又喊「宋(爽的台語發音)」。

東東京團長志賀彰過去來台時就曾帶球員體驗腳底按摩，他認為來台灣比賽不只交流球技，也要體驗當地文化，當時球員按摩完對這個經驗印象很深刻，所以今年他延續這個行程，全隊球員分批享受一小時500塊的腳底按摩，讓他們在2018年最後一天有難忘的回憶。

而為了讓球員能明確表達自己的感覺讓師父調整力道，隨隊翻譯李淑芳小姐指導球員，如果覺得痛要喊「痛」，覺得舒服要喊「宋」。

東東京第4棒重砲大灣龍雅按摩時喊最大聲，他表示，腳底按摩「痛」跟「宋」的感覺都有，而且因為他們是第一批去，所以故意把痛的宋的意思說反，騙下一批人，覺得很有趣。而且按完摩之後真的很舒服，下次有機會再來台灣，他還會想再嘗試腳底按摩。

至於對台灣球隊的印象，大灣龍雅說，「台灣球員在比賽的時候，都會喊聲凝聚士氣，攻守交替時在休息室前的加油喊聲也都非常有精神有氣勢。」至於台灣的投打實力，大灣龍雅認為，「每隊的中心打者打擊姿勢都非常穩健，所以都可以很確實地把球打得非常深遠。」對他自己個人而言，這一次來台灣真的收獲非常多。

▲中日會長盃，東東京球員體驗腳底按摩。（圖／李淑芳提供）

▲中日會長盃，東東京大灣龍雅享受腳底按摩。（圖／李淑芳提供）

關鍵字： 中日會長盃東東京
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