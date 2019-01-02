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當打之年先想好退休時間　巴特勒計畫35歲結束生涯

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▲巴特勒迎來七六人首秀 。（圖／CFP）

▲巴特勒35歲就想退休 。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

今年轉戰費城的巴特勒(Jimmy Butler)已經多次扮演關鍵先生，幫助球隊在致勝時刻完成絕殺，儘管有著強勢表現，又處在當打之年，但「吉巴」近期受訪卻已經想好自己的退休時間，「我不打算自己35歲的時候還在打球。」

目前29歲的巴特勒，過去在公牛時期就有著不俗的得分能力，場均得分也是逐年增加，而除了進攻之外，他也同樣有著強悍的防守，上賽季在灰狼場均抄截達2次，是生涯最多的一季，更帶領灰狼重返季後賽，今年來到七六人也保持著殺手本色，剛至費城9天內就完成2次的絕殺，可見他狀態非常良好。

不過巴特勒才打了7個賽季，又處在運動員的「黃金時期」但他就已經想好自己的退休時間，他近期被問到35歲能在場上有什麼表現時說到，「我不打算再35歲的時候還在打球，所以我不擔心那個問題，35歲之前我已經退役了。」隨後被問及自己將會打多久他表示，「這取決於我自己的想法，但現在我可以肯定的就是35歲，我會努力在那之前退役。」

若照巴特勒計畫，他將於2024年滿35歲，此前他還能再打5個賽季，有趣的是，巴特勒若今夏跳出合約，七六人將可以為他提供一份5年1.9億美元的頂薪合約，若他照這計畫走，最終將可能在費城退役。目前他來到費城後，場均可以攻下19.2分，4.8籃板，3.6助攻。

▲▼巴特勒(Jimmy Butler)投進致勝三分球。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒來到七六人多次扮演關鍵先生。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人巴特勒
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