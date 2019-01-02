CBA／林志傑喊話助廣廈挺過低潮　貢獻12分取近4戰3勝

▲林志傑。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

浙江廣廈先前歷經5戰4敗大低潮排名直落到第5，「隊魂」林志傑公開喊話並且以身作則，2019年首場賽事，第27輪賽事作客江蘇肯帝亞繳出12分、5籃板，加上雙外援與胡金秋的發威，以118比93獲勝拉出4場3勝回穩。

上季的年度外援MVP福特森（Courtney Fortson）本季大退化影響廣廈本季的整體戰力，12月底遭遇5戰4敗的低潮，第24輪賽事36歲隊長林志傑公開喊話，表示球隊遭遇了困境，球員心態出現變化，希望大家能夠更有自信。而該場他也以身作則，轟下本季新高的21分，幫助廣廈第四節猛轟40分以121比116力退福建潯興。

在第24輪賽事擊敗福建之後，廣廈127比119擊敗強勢的上海大鯊魚，不過接下來又被江蘇同曦92比108爆冷。2019年首場賽事1月1日作客另一支江蘇球隊肯帝亞，開局趙岩昊、蘇若禹、林志傑連續得手，幫助球隊取得雙位數領先，不過次節江蘇改變防守策略追到4分差距，所幸福特森、博洛西斯（Ioannis Bourousis）出面穩住局勢，第四節重新主宰比賽，最終118比93取得近4場的第3勝。

本季可能是生涯最後一個賽季的林志傑，與廣廈有共同的目標，就是在退休之前幫彼此奪得一座冠軍。廣廈考慮到林志傑年紀的問題在上場方面相當保守，大多讓他擔任「假性先發」，場均16.4分鐘出賽，貢獻5.8分、2.3籃板皆為西進10季的生涯新低。

此役林志傑先發出賽26分鐘，7投4中包含2顆三分球攻下12分，本季第7場得分雙位數，另外還貢獻4籃板、1助攻，福特森23分、10籃板、15助攻，近6場第5次大三元入袋，胡金秋21分、5籃板，博洛西斯挹注17分，劉錚23分鐘出賽貢獻2分、3助攻、2抄截。

江蘇肯帝亞方面，塞爾維亞名將拉杜利察（Miroslav Ruduljica）20分、8籃板，吳冠希18分、14籃板雙十演出，史隆（Donald Sloan）17分、10助攻，史鴻飛與侯亦凡個別拿下10分。