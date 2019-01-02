詹皇最偉大言論前輩不滿　從未聽過喬丹說自己偉大

▲詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

先前詹姆斯(LeBron James)在自家媒體《UNINTERRUPTED》和《ESPN》合作的一段訪問中，談到自己當時率領騎士擊敗勇士，終結克里夫蘭職業運動52年的運動荒，那一刻定義了自己是世上最偉大的球員，這番言論一出，卻引來綠衫軍傳奇麥克海爾(Kevin McHale)不滿，「對於過去那些偉大的球員來說，這很不尊重。」而「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)也表示，「從沒聽過喬丹(Michael Jordan)說自己偉大。」

2016年總冠軍賽，「詹皇」率隊在1比3的絕境下完成驚天大逆轉，幫助騎士奪下隊史首冠，對於詹姆斯而言他認為這是相當有意義的時刻，甚至定義自己是世上最偉大球員，「慶祝之後等我的心情平靜下來，我心想，就是這樣的時刻讓你成為史上最偉大的球員。看我們如何逆轉比賽，讓我真正了解自己做了意義非凡的事，這應該是我生涯唯一一次有這種感覺的時刻。我其實還沒有時間好好回顧整個生涯，但就是這一刻了。」

▲詹皇2016年幫助騎士擊敗勇士奪冠他認為這時刻定義了自己是史上最偉大球員。（圖／達志影像／美聯社）



雖然許多人也認為詹姆斯完成的瘋狂逆轉相當偉大，但過去綠衫軍的傳奇麥克海爾近期上節目卻認為「詹皇」太過傲慢也不尊重過去在NBA的傳奇人物們，「這對羅素(Bill Russell)很不尊重，對賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、喬丹、大鳥博德( Larry Bird)和魔術強森(Magic Johnson)都很不尊重，你並不需要自己這麼說，這種話應該讓外人來說。」

「對於過去那些在你面前的偉大球員來說，這是相當不尊重的行為，他們都是非常優秀的球員，你不能拿不同時代的球員來比較，這些球員在各自的時代都很偉大，我只是不喜歡這樣的評價方式。」麥克海爾表示。

此外「微笑刺客」在節目中也表達對於詹姆斯言論的不滿，「關於偉大這件事情，你必須懂得謙虛，我從來沒聽過喬丹說自己是有史以來最偉大球員，儘管他自己可能這麼認為。雖然你可能已經達到這個成就，但你說出來就是對你的對手以及隊友不尊重。」

▲微笑刺客認為當時喬丹都沒說過自己是最偉大球員，詹皇卻這樣說自己這樣非常不尊重其他前輩。（圖／達志影像／美聯社）