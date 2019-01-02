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水手4年5600萬簽菊池雄星　將為凱戈新合約帶來衝擊？

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▲菊池雄星　。（圖／翻攝自西武官網）

▲菊池雄星加盟水手隊。（圖／翻攝自西武官網）

記者路皓惟／綜合報導

西武獅王牌左投菊池雄星與水手簽下4年5600萬美元合約，自由市場在少一名左投，前美聯賽揚得主凱戈（Dallas Keuchel）目前還在等待工作，尋求一紙5年合約，同是波拉斯客戶的菊池雄星簽下合約後，這張合約是否會為凱戈新合約帶來影響值得觀察。

凱戈毫無疑問是目前自由市場最頂尖的左投，現在市場中先發投手如岡薩雷茲（Gio Gonzalez）、霍蘭德（Derek Holland）、巴寇茲（Clay Buchholz）和邁利（Wade Miley）雖然都在去年球季繳出不錯的成績，能夠幫助球隊補強輪值，但不論在年紀、實力還是續航力，仍舊不如凱戈出色。

現年31歲的凱戈生涯7個賽季都效力於太空人，2度入選美聯明星隊，並在2015年收穫生涯首座賽揚獎，在太空人7年時間，一共投出76勝63敗、防禦率3.66，上季34場先發奪得12勝11敗、防禦率3.74。

水手在與菊池雄星談定合約，據傳合約內容4年總額5600萬美元，這張合約對凱戈新合約影響程度為何？目前仍值得觀察，是否讓有意補進先發左投的球隊更積極爭取凱戈，不過肯定的是，他身為市場最頂尖左投，有能力簽下一張大合約，波拉斯也期望幫他爭取一張至少5年的大約。

儘管凱戈目標5年合約，但隨著冬季會議結束，有需求的球團也多半打聽報價，並未有實質動作，而最積極爭取的費城人和國民也都不打算提出5年合約網羅，其餘有興趣球隊如紅人、天使、釀酒人等隊的財力不如費城人、國民，看來砸錢網羅的機率不高，反而更傾向透過交易來補強輪值問題。

▲太空人，凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲自由市場最佳左投凱戈（Dallas Keuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 菊池雄星水手凱戈
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