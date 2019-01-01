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2018年公鹿坐上龍頭　字母哥不自滿：繼續向前衝　

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▲▼公鹿隊字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿隊字母哥率球隊暫居聯盟龍頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

2018年劃下一個句點，NBA2018－19賽季例行賽也進行了將近一半的賽程，密爾瓦基公鹿在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）強勢帶領下，以超過7成的勝率暫居聯盟龍頭，同時得失分差來到+9分也是獨走聯盟，對此字母哥不自滿地表示，「我們還要繼續向前衝」

公鹿新任總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer），帶隊繳出25勝10敗的成績，目前超過五成勝率多達15場，而2019年所要面臨的挑戰是如何維持球隊狀態。字母哥接受訪問這樣說，「我們現在排名東區第一，但是不能以此自滿，我們還要繼續努力向前衝！」

▲公鹿字母哥安戴托昆波、暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲公鹿安戴托昆波、暴龍雷納德都是MVP熱門人選。（圖／CFP）

字母哥所言甚是，畢竟冠軍獎盃不是在12月結束就頒發，但就目前為止的表現來看，除了球隊位居聯盟龍頭外，安戴托昆波也繳出統治級的表現，場均轟下26.6分、12.8籃板，重點是兩分投籃命中率高達66％，這也讓他排名在MVP預測排行榜首位。

▲▼公鹿隊字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿隊核心密德爾頓、字母哥。（圖／達志影像／美聯社）

安戴托昆波2013年首輪第15順位被公鹿選中，該年也是公鹿二哥密德爾頓（Khris Middleton）
從活塞被交易來的首年，當年公鹿的戰績只有15勝67敗是隊史最慘的一季。不過當公鹿逐漸確立了字母哥加上密德爾頓為核心後，5年過去公鹿搖身一變成為東區強權。

「每一年我都可以看到我們有所成長。」密德爾頓這樣說，「這中間很多人來來去去，不過我跟安戴托昆波一直都在，並且不斷變好。」

▲▼公鹿羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅培茲靠著三分外線為字母哥拉開空間。（圖／達志影像／美聯社）

本季公鹿可以在得失分上獲得優勢，其中進攻端靠著新同學中鋒羅培茲（Brook Lopez）以外線火力為字母哥拉開禁區空間，11年職業生涯的羅培茲也為了團隊進行打法上的修正，本季單場可以投進2.5顆三分，在生涯前8季中這項數據一直都保持著鴨蛋。

籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）在跨年夜交手公鹿隊賽後這樣說，「我們已經很努力試著守住公鹿的禁區攻勢了，不過他們卻不斷地從外線開砲，這內外的搭配就像是逼我服用毒藥般的可怕。」當天晚上公鹿團隊三分球51投21中，其中羅培茲15投7中攻下24分。

▲▼公鹿隊總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿隊總教練巴登霍澤。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿隊在近4年中3次殺進季後賽，不過順位最高就只有到第六種子，他們還需要學習如何維持高順位的優勢，不過巴登霍澤卻是有經驗，他曾在2014－15賽季帶領老鷹拿下東區龍頭，但是該年在東冠遭到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所帶領的騎士隊橫掃出局，因此公鹿也可以引以為鑒不要讓巴登霍澤重蹈覆轍。

關鍵字： NBA公鹿字母哥Giannis Antetokounmpo安戴托昆波Mike Budenholzer
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