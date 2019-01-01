單場27罰打破個人紀錄　哈登不在意只想要總冠軍

▲哈登單場27罰打破個人紀錄。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

火箭1日在主場迎來灰熊挑戰，儘管火箭開局慢熱，但隨後他們馬上做出調整開始扭轉局面，光上半場就取得23分領先，終場也順利以113比101成功收下勝利，而當家球星哈登(James Harden)更是瘋狂的再砍43分，10籃板，無疑又成為他的紀錄之夜，其中他全場共獲得27次罰球更打破自己生涯紀錄，不過他仍認為紀錄沒什麼，只想要總冠軍。

哈登近期的狀況完全無人能擋，近10場共拿下408分，追平喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)，同時也連續8場砍下至少35分，上一位做到的是詹姆斯(LeBron James)在2006年的連續9場，另外還有連續4場至少40分，追平衛斯布魯克(Russell Westbrook)2017年所創造紀錄。不過哈登對決灰熊比賽用他自己的方式創造了個人生涯紀錄，那就是「罰球」全場他一共獲得27次罰球，命中21球，打破了他在2013年以及2015年對戰灰熊與金塊的單場25罰紀錄。

▲哈登不在意破自紀錄，只想要總冠軍。（圖／路透社）



眾所皆知哈登有著頂尖的「買犯」能力，雖然有眾多人批評這種打法，但「大鬍子」仍靠著站上罰球線幫助球隊取分，這次單場27罰命中21球就可見他的得分能力極強，而近10戰下來一共罰了149球，命中131球，等於每場有13.1分就來自罰球線。哈登這樣誇張火力也帶領火箭在近10戰贏下9場，戰績已經衝到西區第5。

不過儘管個人火力無人能擋，又破了多項紀錄，但他並不在意，賽後哈登被問及還有什麼紀錄想打破他卻表示，「個人紀錄來說沒有了，我覺得能為這座城市帶來總冠軍這才是最重要的。」

▲哈登。（圖／達志影像／美聯社）