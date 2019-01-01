菲律賓216公分金童　稱霸亞洲籃壇的最後一塊拼圖

▲菲律賓年僅16歲的長人索托。



記者黃詩崴／綜合報導

近年菲律賓男籃在有規劃性地引進外援，再加上本身籃球產業的蓬勃發展，已經在亞洲地區佔有一席之地，目前陣中除了有著多名混血好手外，目前正積極培養一名不滿17歲卻已經長到216公分高的索托（Kai Zachary Sotto），他也已經在U17大展身手，未來恐將帶給中華隊不小威脅。

索托2002年5月出生，目前還不到17歲，最近一次報名國際賽時身高為216公分，2018年的U16亞洲盃，他場均可以攻下16.8分、13.5籃板、2.5阻攻，也助菲律賓得到U17世界盃的參賽資格。之後的U18亞洲盃索托越級參賽，依舊能夠繳出12.7分、8.7籃板、1.5阻攻的數據，再度幫助菲律賓拿到U19世界盃的參賽資格。

▲索托未來能率領菲律賓走到多遠？（圖／翻攝自Facebook／Kai Zachary Sotto）

菲律賓在去年11月時為了備戰世界盃男籃資格賽第五輪賽事，把未成年的索托拉近集訓名單中，儘管最終未能入選12人正選名單，但再度越級打怪的索托也證實了其驚人天賦。目前NCAA一級名校德州大學、岡薩加（Gonzaga）大學都開出獎學金邀請索托前往就讀，就連歐洲豪門皇馬都開出5年百萬美金的合約企圖網羅這名菲律賓未來的當家長人。

索托在場上除了有靠著身高以及臂展優勢打球外，還有不錯的腳步，儘管身材顯得太過於單薄，但礙於他也才16歲，待身體素質成熟後也不無挑戰世界最高殿堂NBA的可能，菲律賓有他坐鎮禁區，將可以把外援名額下放給前鋒或是後衛，這樣的組合將如何在亞洲籃壇掀起巨浪，值得關注期待。