杜蘭特「賺錢論」　外媒分析他更適合效力尼克　

▲杜蘭特季末將有權決定下個東家。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今年休賽季將成為自由球員，他接下來的動向也讓外界相當好奇，日前他曾表示過，「盡可能拿到更多錢」的言論，也被外媒解讀認為，不一定會續留勇士，而是轉投靠大城市紐約。

去年夏天杜蘭特與勇士續約，簽下「1+1」的合約，這也讓他在本季結束後握有「球員選項」，可以跳脫合約或是跟勇士續留，但依杜蘭特目前仍擁有統治級的身手來看，動用球員選擇與球隊續約應是最不可能的選項，即便續留勇士也會換一張5年2.21億美金（約66億新台幣）的頂薪合約。

當日前杜蘭特接受美國《雅虎體育》記者海恩斯(Chris Haynes)訪問時表示，他的計畫只有打球和賺錢，「我只想確保自己能從下一份合約中，儘可能拿到更多錢。」

▲杜蘭特會離開無敵勇士加入大蘋果的懷抱嗎？（圖／達志影像／美聯社）



因此就合約內容來看，續留勇士可以從合約內容中拿到最多薪資，因為其他隊要簽下杜蘭特只能提供4年1.64億美金的合約，年均薪大約差了300萬美金（約9000萬新台幣）。但是根據《NBC體育》的分析，杜蘭特所說的「盡可能拿到更多錢」，有可能也代表市場大小也將影響到業外收入，那這樣紐約肯定高過於勇士所位於的灣區。

假使杜蘭特依照他接受訪問的要求，來去挑選下個東家，那這樣勇士只有5年頂薪的條件可以留著KD，很難跟紐約尼克這樣的大城市去相抗衡。