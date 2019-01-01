詹皇缺戰獲得大量發揮空間　庫茲馬：湖人不只一個人

▲庫茲馬認為湖人布只有詹姆斯一人，3戰下來獲得不少成長。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

詹姆斯(LeBron James)先前在聖誕大戰中不慎造成腹股溝輕微拉傷，目前已經缺賽3場比賽，在他缺席的時間，其他紫金小將得到許多發揮空間，不過這3場比賽卻只贏下1場，但球隊的第二得分手庫茲馬(Kyle Kuzma)認為，「湖人不是只有一個人，這3場比賽應該都要贏下來。」

湖人在「詹皇」缺席後遭逢2連敗，直到31日再次面對國王才成功復仇終止連敗，二年級生庫茲馬這3場比賽下來都有亮眼的表現，他也認為這組年輕陣容可以做得更好，「作為一個年輕核心以及一個團隊，我們可以做得更多，我們並不是只有一個球員的球隊。我們只是需要控制一些小錯誤，我們本可以在詹姆斯以及朗多(Rajon Rondo)缺賽情況下把這3場比賽都贏下，對我們來說，就是不斷的變強，變得越來越好，當他們回來的時候我們就會起飛。」

除了庫茲馬之外，先前對戰國王錯失關鍵罰球的英格雷(Brandon Ingram)也得到成長，「在每一場比賽陷入膠著狀況時，我們都要不斷展現出自己的成長，當我們走上球場，就是不斷傳球，為球隊找到最好的出手機會。我覺得我和庫茲馬沒有很常這麼做，因為我們很自然就想去得分。不過，顯然多傳球是我們打球的最佳方式。」

▲庫茲馬。（圖／CFP）