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林書豪上場就是盡力做自己　喜歡老鷹更衣室氣氛

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▲老鷹林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪認為只要有機會上場就要全力做好自己。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

老鷹1日作客印第安納，這是兩隊本季第三次交手，身為東區豪強的溜馬前兩次都收下勝利，這次同樣也以116比108擊退老鷹，而林書豪本戰出賽20分鐘，但卻手感相當冰冷，僅7投1中拿下7分，賽後他接受採訪談到自己只要上場，「就是做好自己的事情」同時也表達對老鷹更衣室氣氛的喜愛。

面對東區勁旅老鷹雖然上半場與溜馬糾纏，但進入第三節卻慘遭爆打，最終老鷹氣力放盡以輸球收場，此役林書豪於首節替補登場，在剩1分30秒單槍匹馬殺入對手禁區命中全場唯一進球，儘管輸球但林書豪仍相當感謝自己能健康的站上球場。

當我今天從球場上走下來，我在想，我竟然還能夠用這兩條腿走下場，而去年我連這一點都做不到。所以還有很多需要我感恩的。我就是很感恩我可以康復，並且保持健康。很明顯，我們之前的6場比賽贏了5場，然而今天沒能贏。但重要的是，我們有那種衝勁，只可惜我們今天輸了。」林書豪表示。

而本季老鷹已經選擇擺爛，但林書豪仍打得非常拼命，他也談到自己能上場就要做好自己的事情，雖然老鷹戰績非常差，但林書豪仍非常球隊的氣氛，「我就是盡量做我自己，我一直在說，我要做好自己的事情。我不會做太多改變。人們已經知道我是誰，他們對我有期待。我要做的就是盡我所能去打球，該發生的都會發生。但是你知道，我真的很喜歡更衣室裡的這些隊友們，我們相處的非常好，大家都很團結一致。我很開心能夠在一支大家互相關心的球隊裡。

▲林書豪重返籃網主場。（圖／CFP）

▲林書豪喜歡老鷹團隊氣氛。（圖／CFP）

關鍵字： NBA老鷹林書豪
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