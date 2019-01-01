中職／新年新希望！4隊13日起陸續開訓　中信兄弟最後

▲統一獅。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒今年邁向30年，新的球季即將開始，4支球團將陸續展開春訓，統一獅與富邦悍將在1月13日開訓，Lamigo桃猿在14日開訓，中信兄弟最晚在21日舉行開訓儀式。

統一獅是去年年度戰績第2名，今年要再拚季後賽，希望奪回總冠軍，去年季後球員釋出不多，高志綱轉任二軍總教練，年輕球員經過2年磨練之後，今年應該更加成熟，13日開訓之後，就在台南球場進行春訓。

富邦悍將去年是年度第3名，但也打進季後賽，去年底經過一波釋出，教練團也會重整，今年是富邦接手球隊第3年，想奪總冠軍的意念十分強烈，13日在燕巢訓練基地展開春訓。

桃猿是去年總冠軍，年底送出王柏融到日本職棒，打擊戰力有受影響，今年力拚連6半季冠軍，以及總冠軍3連霸，由於屏東球場合約到期，而且要整修，桃猿今年搬到嘉義縣棒球場進行春訓。

Lamigo桃猿隊少部分年輕選手將在1月10日於桃園展開初階段的春訓。正式春訓啟動的時間將是1月14日。

中信兄弟是去年最後一名，中斷連續打進季後賽，季後不再跟外籍總教練史耐德續約，由伯納接任一軍總教練，教練團有所變動，球員定期都會有檢測，年輕球員在1月4日左右進駐屏東訓練基地，1月10日再一波，21日正式開訓。