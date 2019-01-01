林書豪手感冰冷7投1中僅得7分　老鷹本季對戰溜馬3連敗

▲林書豪手感冰冷全場僅命中1球拿下7分。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

溜馬1日在主場迎來老鷹挑戰，面對實力較弱的亞特蘭大，溜馬在上半場仍與對手打得相當膠著，不過進入第三節情勢開始出現變化，溜馬開始爆打讓老鷹完全無法招架。終場溜馬就以116比108拿下5連勝。而本戰林書豪雖登場20分鐘，手感卻相當冰冷，全場僅7投1中，拿下7分，老鷹本季對戰溜馬也以全敗收場。

老鷹面對東區豪強開局打得非常強勢，儘管以7比7開局，但他們靠著三分雨打出13比6的小高潮，雖然一度領先，不過溜馬靠著薩波尼斯(Domantas Sabonis)連投帶罰迅速展開反擊，而林書豪也在本節替補登場一條龍殺入溜馬油漆區，幫助老鷹縮小比分，但溜馬首節仍有8分領先。

進入次節老鷹開始反撲，在第二節剩下4分13秒，一度將比數成功反超，無奈薩波尼斯與歐拉迪波(Victor Oladipo)一同爆發，加上透納(Myles Turner)在內線無人能擋連攻7分澆熄老鷹的士氣，儘管老鷹第二節打出35比30攻勢，但半場打完仍以60比63落後。

易籃後情勢開始翻轉，雖然老鷹一度與溜馬拉鋸，但具有主場優勢的印第安那軍團，在外線依舊保持強大火力，透納和波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)都在三分線上飆分，面對劣勢林書豪及時靠著罰球幫助球隊止血，但老鷹第三節遭溜馬爆打21比34，落後達16分，也讓溜馬提前鎖定勝局，雖然老鷹末節仍想反擊，但印第安那仍一直保有雙位數優勢，最終溜馬就以116比108收下勝利。

全場溜馬三人得分達20，分別為歐拉迪波22分，4籃板，7助攻；薩波尼斯20分，8籃板。1抄截；透納20分，8籃板，4助攻。老鷹方面，柯林斯(John Collins)22分，16籃板，4助攻；楊恩(Trae Young)16分，4籃板，7助攻，林書豪7分，3籃板，2助攻。

本戰老鷹戰敗後，溜馬已經取得賽季對戰3連勝，而這場比賽也是兩隊本季最後一次交手，代表溜馬本季橫掃老鷹。