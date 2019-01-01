怪怪的！菊池雄星遭疑左肩膀有傷　多數球隊觀望中

▲西武左投菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

日籍「二刀流」大谷翔平在大聯盟掀起狂熱後，西武獅王牌左投菊池雄星成為下一個備受矚目的日本球員，吸引不少球隊的注意，但左肩膀可能存在受傷疑慮，導致潛在的追求者仍在觀望當中，不急著出手搶人。

根據大聯盟報導，前大聯盟投手、目前效力樂天金鷹的赫爾曼（Frank Herrmann）在日職打球，對菊池雄星有相當程度的瞭解，但將他去年球季成績跟過往做比較，似乎並不是相同的狀態。

「過去兩個球季我們球隊與西武獅碰了25次。」赫爾曼受訪時表示，「兩年前，他幾乎整整壓制我們球隊，前年他也表現很好，但疑似肩膀有傷勢，儘管如此他仍徹底壓制我們球隊。」

「去年他感覺像是個完全不同個投手，我不確定他做了多少治療，或者是他即將來到美國的壓力。」赫爾曼說。菊池雄星上個球季與過往差最多的就是三振能力，從2017球季K9值10.4下降到8.4。

菊池雄星在行使旅外入札後，表達全30隊都OK的意向，有興趣的球隊包含釀酒人、道奇、巨人、費城人、遊騎兵，當然也少不了紅襪與洋基。自入札後，談約期間將於明年1月2日為止，逐步準備大聯盟。

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